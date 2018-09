Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τράπεζα στο Σινσινάτι – Δύο νεκροί

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Πέμπτη σε τράπεζα στο κέντρο του Σινσινάτι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Associated Press, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον τέσσερις έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

@CincyPD investigating active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. More details to follow. Media staging area will be forthcoming. Ft. Square and surrounding area will be closed to foot traffic. pic.twitter.com/wSVLhu8xpM

— Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018