Συναγερμός στις ΗΠΑ για τον θανατηφόρο μύκητα Candida auris: Γίνεται πιο ανθεκτικός – Τι δείχνει νέα μελέτη

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ για τη ραγδαία και ανησυχητική εξάπλωση του μύκητα Candida auris, που σκοτώνει έως και το 60% των ανθρώπων που μολύνει, με τις αμερικανικές υγειονομικές υπηρεσίες να κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου.

Συγκεκριμένα, σε νέα μελέτη του το Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρών (ACAP) αναφέρει ότι η αύξηση και η εξάπλωση του Candida auris, είναι «ανησυχητική». Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν ήδη περιγράψει τον μύκητα, ως «μείζονα απειλή» το 2019.

Όμως, η νέα έρευνα αποκάλυψε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων τριπλασιάστηκε σε όλη την Αμερική μεταξύ 2020 και 2021, ενώ τα πολυανθεκτικά στελέχη γίνονται επίσης πιο συχνά.

Η μεγαλύτερη μετάδοση συμβαίνει σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως μεταξύ των ενοίκων των εγκαταστάσεων μακροχρόνιας φροντίδας ή μεταξύ ατόμων με συσκευές που είναι εντοιχισμένες ή με μηχανικούς αναπνευστήρες. Οι υγιείς άνθρωποι συνήθως δεν νοσούν, αλλά μεταξύ των αδύναμων και ευάλωτων ατόμων, σκοτώνει μεταξύ 30 και 60%.

Η μεταδοτικότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις «ανεπαρκείς γενικές πρακτικές πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης», αναφέρουν οι συγγραφείς της νέας μελέτης.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου στο περιοδικό Annals of Internal Medicine, μελετά τον μύκητα που έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή τους τελευταίους μήνες.

Συγκεκριμένα, δείχνει ότι οι λοιμώξεις από μύκητες προκάλεσαν πάνω από 75.000 νοσηλείες στις ΗΠΑ το 2021, με το 30% να οφείλεται στον μύκητα Candida. Συνολικά το 2021, στις ΗΠΑ, περίπου 7.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από μυκητιασικές λοιμώξεις, ενώ η ανθεκτικότητα των μυκήτων σε αντιβιοτικά έχει αυξηθεί.

Σημειώνεται πως κρούσματα εντοπίζονται κατά καιρούς και στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο.

Μέτρα προστασίας και πρόληψη

Η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής και η σχολαστική καθαριότητα των χώρων όπου κινούμαστε είναι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας και πρόληψης για κάθε λοίμωξη:

Πλένουμε τακτικά και σχολαστικά τα χέρια μας, με σαπούνι και νερό και ακολούθως με αλκοολούχο διάλυμα, ιδίως πριν το φαγητό και μετά την τουαλέτα.

Απολυμαίνουμε τακτικά τα χέρια μας με αλκοολούχο διάλυμα, εάν δεν έχουμε πρόσβαση σε σαπούνι και νερό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, το χλώριο είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση του C. auris.

Χώροι φροντίδας βρεφών, παιδιών και υπερηλίκων, καθώς και ασθενών, όπως τα νοσοκομεία, οφείλουν να ακολουθούν τα ειδικά πρωτόκολλα καθαριότητας και απολύμανσης.

Εφόσον διαγνωσθεί μυκητίαση με C. auris σε μη νοσηλευόμενο ασθενή, θα πρέπει να γίνει πλήρης και ακριβής ταυτοποίηση του μύκητα καθώς και αντιμυκητόγραμμα, το οποίο δείχνει την ευαισθησία του μύκητα στα διαθέσιμα φάρμακα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του θεράποντα ιατρού».

Κύρια μέτρα ελέγχου κρούσματος/συρροής στο νοσοκομειακό περιβάλλον

Έγκαιρη ταυτοποίηση του στελέχους σε επίπεδο γένους και είδους. Τα μικροβιολογικά εργαστήρια πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων στελεχών.

Απομόνωση ασθενούς με λοίμωξη ή αποικισμό σε μονόκλινο θάλαμο ή κοινή νοσηλεία με άλλους ασθενείς με λοίμωξη / αποικισμό με στέλεχος C auris.

Έκτακτη ενημέρωση του όλου του προσωπικού της κλινικής και εφαρμογή των Βασικών Προφυλάξεων με έμφαση στην Υγιεινή των Χεριών από όλους τους επαγγελματίες υγείας του τμήματος νοσηλείας του ασθενούς.

Εφαρμογή των Προφυλάξεων Επαφής από όλους όσους εμπλέκονται στη φροντίδα του ασθενούς.

Διάθεση αποκλειστικού νοσηλευτικού προσωπικού για τον/τους ασθενή/ασθενείς με C. auris και αποκλειστικού εξοπλισμού, κατά το δυνατόν.

Απολύμανση επαναχρησιμοποιήσιμου ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού.

Καθαρισμός και απολύμανση του θαλάμου απομόνωσης με τα κατάλληλα προϊόντα (τακτικός καθημερινός καθαρισμός των επιφανειών του θαλάμου απομόνωσης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και τελικός καθαρισμός μετά την αποχώρηση του ασθενούς).

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην απολύμανση του ιματισμού των επαγγελματιών υγείας, που εμπλέκονται στην φροντίδα του ασθενούς, καθώς σημαντικό ποσοστό στελεχών του μύκητα απομονώθηκε από ρόμπες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ιχνηλάτηση των επαφών των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών και έλεγχος αποικισμού με C. auris. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, συνιστάται οι επαφές να νοσηλεύονται σε χωριστό θάλαμο με εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής.

Επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ των κλινικών τμημάτων ή των μονάδων φροντίδας σε περιπτώσεις μεταφοράς του ασθενούς.

Επιτήρηση για την έγκαιρη διάγνωση νέων λοιμώξεων, παρακολούθηση επίπτωσης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων για τον έλεγχο της διασποράς των παθογόνων.

Δήλωση του κρούσματος/συρροής στον ΕΟΔΥ.

