Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αναφορές για πυροβολισμούς και πολλούς τραυματίες στη Βαλτιμόρη

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας της Βαλτιμόρης στο Twitter, περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη γύρω στις 12.24 το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Το περιστατικό σημειώθηκε στη ασταύρωση της Λεωφόρου Park Heights και της Λεωφόρου Shirley. Βε τώρα, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING UPDATE: One person has died and six others were wounded in a Northwest Baltimore shooting, Police Commissioner Michael Harrison said. https://t.co/YcxG6GnRa7

— WJZ | CBS Baltimore (@wjz) August 24, 2022

Οι πυροσβέστες της Βαλτιμόρης δήλωσαν ότι τέσσερις μονάδες έκτακτης ανάγκης έχουν φτάσει στο σημείο και περιθάλπουν τα θύματα επί τόπου αλλά και μεταφέροντάς τα στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας των θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστη και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που οδήγησαν στους πυροβολισμούς.

Πηγή:ethnos