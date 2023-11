Συναγερμός στην Ουάσιγκτον: Συνέλαβαν άνδρα με αυτόματο όπλο κοντά στο Καπιτώλιο

Ένας άνδρας με όπλο συνελήφθη την Τρίτη κοντά σε κτίριο γραφείων της Γερουσίας στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου δήλωσε ότι ο άνδρας εντοπίστηκε στο πάρκο απέναντι από τον σταθμό Union Station. Το NBC News μετέδωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη έξω από κτίριο γραφείων της Γερουσίας στην περιοχή. Υπάρχουν τρία κτίρια γραφείων της Γερουσίας κοντά στο πάρκο. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πού συνελήφθη.

