Συναγερμός στη Βαγδάτη: Δύο ρουκέτες έπεσαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία

Tουλάχιστον δύο ρουκέτες έπεσαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters έκανε λόγο για «δύο ισχυρές εκρήξεις» που ακούστηκαν στη Βαγδάτη.

Πάντως αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο όπου πραγματοποιείται επίθεση με ρουκέτες. Μάλιστα χθες Σάββατο χρήστες του Twitter ανεβάζουν και βίντεο που καταγράφει την έντονη κινητικότητα των αμερικανικών δυνάμεων που φρουρούν την αμερικανική πρεσβεία.

#BREAKING

Reports indicate missile/rocket landing in Baghdad's heavily fortified Green Zone, inside the U.S. Embassy vicinity.

Reuters witness says major explosion heard. pic.twitter.com/uJWL8kFhiw

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 4, 2020