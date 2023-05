«Συν όλα τ’ άλλα» – Μια συναυλία τεσσάρων Μουσικών Συνόλων του Μουσικού Σχολείου Βόλου

Μια πρωτότυπη και ξεχωριστή συναυλία προετοιμάζει το Μουσικό Σχολείο Βόλου για τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 και ώρα 8:30 μμ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, μ’ ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα ξένων κυρίως αλλά και ελλήνων δημιουργών.

Αυτό ακριβώς υποδηλώνει και ο χαριτωμένος, λογο-παιγνιώδης τίτλος της βραδιάς. Στο πρόγραμμα αυτό το Μουσικό Σχολείο παρουσιάζει τέσσερα μουσικά σύνολα, τρία εκ των οποίων μικρότερα σε μέγεθος αλλά όχι και σε σημασία. Ακριβώς το αντίθετο. Τα μικρά μουσικά σύνολα διαθέτουν ευελιξία και αυτονομία, πράγμα που τα καθιστά ιδεώδη να βρουν καινούργιους τρόπους έκφρασης και να ικανοποιήσουν τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των μαθητών εκείνων που θέλουν να εξερευνήσουν και ίσως ν’ ακολουθήσουν νέους δρόμους, πέρα από την πεπατημένη.

Ένα τέτοιο σύνολο είναι το Crossover με υπεύθυνο καθηγητή τον Χρήστο Θωμαΐδη. Δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει μαθητές που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σύνθετες αρμονικές φόρμες και να πειραματιστούν στον αυτοσχεδιασμό. Παρουσιάζει κομμάτια των Duke Ellington, Stevie Wonder kai Herbie Hancock.

Το “Going Rock” του Μουσικού Σχολείου Βόλου, το μεγαλύτερο από τα τέσσερα σύνολα με τη συμμετοχή σχεδόν 100 μαθητών, δίνει βήμα σε μαθητές και μαθήτριες που τους αρέσει, αγαπούν και θέλουν να εκφραστούν μέσα από τη Rock, την Pop και τις σύγχρονες μουσικές τάσεις.

Το σύνολο αποτελείται από μία Rock ορχήστρα στην οποία συμμετέχουν ηλεκτρικές και ακουστικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο, ντραμς, πιάνο και συνθεσάιζερ, ενώ φέτος προστέθηκαν στο δυναμικό του και χάλκινα πνευστά, από solo φωνές και από μικτή χορωδία.

Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει έργα (κομμάτια και τραγούδια) από την Αμερικανική, την Ευρωπαϊκή αλλά και την Ελληνική Rock και Pop μουσική, καθώς και διασκευές αγαπημένων τραγουδιών για ροκ μπάντα και χορωδία, όπως The Sound Of Silence (Simon & Garfunkel), Στης Πικροδάφνης Τον Ανθό (Παραδοσιακό Ηπείρου), Hallelujah (Leonard Cohen), Μικρές Νοθείες (Θάνος Μικρούτσικος), Έλα Ήλιε Μου (Poll), Sweet Dreams (Eurythmics), Dancing Queen (Abba). Υπεύθυνος καθηγητής: Θωμάς Οικονόμου, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης και τις ενορχηστρώσεις των κομματιών καθώς και την εναρμόνιση της χορωδίας). Συνεργαζόμενοι καθηγητές: Ρωξάνη Γιαρέντη, Βάιος Κολοφωτιάς, Μαρία Μαλισιόβα.

Σημαντικό επίσης μέρος του προγράμματος αποτελεί και το Σύνολο Μοντέρνας Μουσικής που ασχολείται με ένα τμήμα της μουσικής προερχόμενο από την αφροαμερικάνικη κουλτούρα. Θα ακουστούν τα κομμάτια: Trouble – Jose James, Shibuya – The Free Nationals, Staying Alive – Bee Gees (Electro Deluxe). Υπεύθυνος καθηγητής ο Άγγελος Σερσέμης.

Τέλος, το κιθαριστικό σύνολο είναι ένα υβρίδιο ορχήστρας, μ’ ένα κατεξοχήν συνοδευτικό όργανο όπως η κιθάρα να αποκτά συμφωνικό ρόλο μετά από ένα διαχωρισμό των διακριτών ρόλων μιας στοιχειώδους ενορχήστρωσης. Το σύνολο εξερευνά τις δυνατότητες του οργάνου παρουσιάζοντας έργα Μότσαρτ και Χιώτη, εμβατήρια του Ν. Ρότα αλλά και ρώσικα και ιταλικά λαϊκά τραγούδια. Οι καθηγητές υπεύθυνοι του συνόλου είναι οι Άγγελος Αντωνίου και Κωνσταντίνος Κολέτσιος, οι οποίοι επιμελήθηκαν και τις ενορχηστρώσεις.

Από το σχολείο διατίθενται κουπόνια ενίσχυσης του συλλόγου γονέων, που έχει αναλάβει την παραγωγή, αξίας 3€.