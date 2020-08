Συμβούλιο των ΥΠΕΞ: «Χαστούκι» στον Ερντογάν – Πλήρης αλληλεγγύη της ΕΕ στην Ελλάδα

Tην πλήρη υποστήριξή τους στην Ελλάδα εξέφρασαν οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συγκλήθηκε μετά από αίτημα της Ελλάδας για τις συνεχόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, θα συζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 28 Αυγούστου.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι προεδρικές εκλογές της Λευκορωσίας, οι εξελίξεις στον Λίβανο μετά τις πολύνεκρες καταστροφικές εκρήξεις στη Βηρυτό και η κατάσταση στη Βενεζουέλα.

We attend the extraordinary #FAC meeting jointly via video conference. Turkey’s illegal actions in #EasternMediterranean to be discussed – With Alt. FM @MVarvitsiotis & #Austria FM A. #Schallenberg . pic.twitter.com/pP2rcml7Ea

Συνάντηση Δένδια – Πομπέο στη Βιέννη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο, στη Βιέννη. Στο επίκεντρο της συνάντησης είναι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υπό το φως της κλιμακούμενης τουρκικής παραβατικότητας.

Επιπλέον, συνάντηση με το Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Grateful to meet with Minster @npanagioto ahead of @secpompeo meeting with @NikosDendias. Reaffirmed US support for Greece as a pillar of stability in the E. Med and discussed initiatives to deepen our defense cooperation and build on MDCA while reducing regional tensions. pic.twitter.com/4XEyT9D7PQ

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 14, 2020