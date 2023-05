Συμπόσιο και Τοπικό Φεστιβάλ του Προγράμματος “OPEN UP_UTH” Creative Europe 2020-23

Τόπος: Κτίριο Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας- Κάμπους Πολυτεχνικής Σχολής

Χρόνος: Δευτέρα 29 Μαΐου μέχρι Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023

Στη διοργάνωση του Συμποσίου συμμετέχει και το Εργαστήριο Ιστορίας, Θεωρίας και Εννοιολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θεματική:

Η σύγκλιση των αδιεξόδων σε πλανητική κλίμακα, από την κλιματική καταστροφή και την δυσμενή δυναμική της ανθρωποκαίνου ως την κρίση από τον ανταγωνισμό των κρατών και τις διεθνείς κοινωνικές ανισότητες θέτει ζήτημα ευθύνης για τα ευρέως εννοούμενα δημιουργικά υποκείμενα της εποχής και τις πρακτικές τους, όπως αυτά σκέφτονται και ενεργούν τοπικά, στην καθημερινή τους ζωή, στη δουλειά, την κοινότητα και το σπίτι.

Η Συν-Επιτέλεση της Ζωής

Η οργάνωση της ζωής, από το εγγύς πεδίο της ιδιωτικής σφαίρας ως το χωρικό πεδίο των λογής συμβιώσεων και το άυλο πεδίο της πλανητικής δικτύωσης, είναι στο μάτι του κυκλώνα. Η εργασία, η υγεία, η ευρεία συγγένεια ή ο έρωτας, η σχέση με το πεδίο της εκάστοτε διαμονής του καθενός κι οι πολλαπλές πρακτικές αλληλεπιδράσεων συγκροτούν το συλλογικό υποκείμενο μέσα από σχέσεις φροντίδας και υποστήριξης, τόσο μεταξύ των ανθρώπινων όσο και των πέραν των ανθρώπινων υποκειμένων (more than human). Η πλανητική φροντίδα, μαζί με τη επιβίωση στην εγγύς κλίμακα των συγγενών σωμάτων, με τοπική αναφορά, είναι το ζητούμενο. Μέσα από αυτό το “πρόγραμμα” διερωτώμεθα για τις δικαιοδοσίες, τις ευθύνες, τις επιθυμίες και τις ελλείψεις των δημιουργικών υποκειμένων. Τα δημιουργικά υποκείμενα δεν καθορίζονται τόσο από την γνωσιακή τους αποσκευή και τις επαγγελματικές τους αρμοδιότητες αλλά είναι μια ευρύτερη κοινωνική οντότητα διαμοιρασμού της ευθύνης απέναντι σε έναν καταστροφικό κόσμο που αντιμάχεται τον εαυτό του και υποθηκεύει το μέλλον του. Τίποτα δεν είναι πλέον δεδομένο, την ίδια ώρα που τα δεδομένα είναι ασφυκτικά πολλά: Πώς θα επινοείται διαρκώς η ζωή μέσα από τις πρακτικές εκείνων που τη ζουν και την συν-διαμορφώνουν;

Επινοήσεις και Δημιουργικές Πρακτικές

Το Συμπόσιο των “Επινοήσεων της Ζωής” στοχεύει να αναμοχλεύσει ήδη ασκούμενες πρακτικές ευθύνης από τις νέες υποκειμενικότητες και τις δραστηριοποιήσεις (agencies) της δημιουργίας στην αρχιτεκτονική, την τέχνη, τις ποιητικές -με την κυριολεκτική έννοια του όρου- πρακτικές. Οι ποιητικές-δημιουργικές πρακτικές δεν αναφέρονται τόσο στα ήδη προσδιορισμένα θεσμικά πεδία της τέχνης —όπως είναι τα μουσεία— ή τα αντίστοιχα πεδία της επαγγελματικής άσκησης της αρχιτεκτονικής —όπως είναι τα αρχιτεκτονικά γραφεία—. Αναφέρονται, όσο κι αν αυτό ακούγεται πολύ γενικό, στο σχεδιασμό, την επιμέλεια, την πράξη της ζωής καθεαυτής. Δηλαδή, οι δημιουργικές-ποιητικές πρακτικές αναφέρονται στην συγκρότηση της καθημερινής ζωής, στην υλική και την ψηφιακή εμπειρία της διαμονής, στις νέες μορφές ζωής που αναδύονται βίαια, κάπου ανάμεσα στον ψηφιακό χώρο τη εργασίας, το έδαφος που πατάμε, το νερό που πίνουμε, τα εγγύς και τα απόμακρα σώματα, τους μηχανισμούς και τις τεχνικές, τις διατροφικές αξίες που μεταβολίζουμε. Ποιό είναι το σύγχρονο υποκείμενο πώς συγκροτείται με ανθεκτικότητα η διαμονή του και πώς αυτό ορίζει, μαζί με τα άλλα, το πεδίο της συναρμογής του με αυτό που ονομάζουμε ζωή, ή ζωή-με- τους-άλλους;

Τοπικό Φεστιβάλ Open Up: Πεδίο Λόγου και Δράσης

Το Συμπόσιο των Επινοήσεων θα εμφανιστεί για ένα διήμερο, μέσα στο Τοπικό Φεστιβάλ του “Open Up”. Θα είναι μια εβδομάδα “ποιητικής” δράσης, και παρουσιάσεων γύρω από θέματα και πρακτικές της ζωής, σε σχέση με το νερό, τις καλλιέργειες και τη διατροφή, τις τεχνικές συναρμολόγησης του οικείου μας χώρου, την επανάχρηση των υλικών καθώς και μια επιτέλεση ποιητικών αναγνώσεων από την ομάδα του περιοδικού ΦΡΜΚ.

Στη διάρκεια του διετούς προγράμματος “Open Up” στη Θεσσαλία, και με τη συμμετοχή μιας πολυεθνούς ομάδας συντελεστών έγιναν ανάλογες δράσεις για την δημιουργία οικιακών αντικειμένων με τη μέθοδο του ασεμπλάζ, αναπτύχθηκαν καλλιεργητικές πρακτικές στο σπίτι ή στον δημόσιο χώρο και συλλογικές διατροφικές πρακτικές. Εκτός από την παρουσίαση τους θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με τις δράσεις του Τοπικού Φεστιβάλ. Την κύρια ευθύνη για αυτή την ενεργοποίηση θα έχουν συντελεστές της κοινότητας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο υπαίθριος χώρος για το Συμπόσιο και τις Δράσεις θα είναι το Κάμπους της Πολυτεχνικής Σχολής.

Τα αρχεία που θα παραχθούν από το Συμπόσιο και η τεκμηρίωση των Δράσεων του Φεστιβάλ θα συναρμολογηθούν σε ψηφιακό κατάλογο και αντίστοιχη έκδοση.

Θεματικές Ενότητες του Συμποσίου

Οι συμμετέχουσες/οντες στο Συμπόσιο θα εντάξουν τις παρουσιάσεις-διαλέξεις- περφόρμανς τους σε μία από τις εξής θεματικές περιοχές:

A. Όλα σε Ένα_Η Νέα Οικιακότητα

All in One_The New Domestic

B. Ποιητικές του Φυσικοπολιτισμού

Nature/Culture Poetics

Γ. Ανθεκτικά και Δημιουργικά Υποκείμενα

Resilient and Creative Subjects

Δ. Πρακτικές Επιμέλειας και Φροντίδας

Curatorial and Care Practices