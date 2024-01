Συμμετοχή του Δήμου Βόλου σε δράση προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος

Στη δράση “CHOOSE GREECE” BE A GREEK FOR A DAY 2024 θα συμμετέχει ο Δήμος Βόλου, που θα πραγματοποιηθεί σε Γερμανία, Πολωνία και Σερβία. Η δράση έχει στόχο την προβολή του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος με παράλληλη συμμετοχή Ελληνικών προορισμών και την ενισχυμένη παρουσία τιμώμενων προορισμών. Στην δράση θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις των συμμετεχόντων με εξειδικευμένους πράκτορες κάθε αγοράς, ενώ την οργάνωση των συναντήσεων θα επιμεληθεί ελληνική και τοπική εταιρία PR, η οποία θα πραγματοποιήσει την πρόσκληση των πρακτόρων και των τοπικών media ενώ, επίσης, θα υλοποιήσει το πρόγραμμα των επιχειρηματικών συναντήσεων. Η συμμετοχή του προορισμού στη δράση “CHOOSE GREECE” BE A GREEK FOR A DAY αφορά την παρουσία στις παρακάτω χώρες στοχεύοντας παράλληλα στις αντίστοιχες αγορές: Γερμανία, Μόναχο με ημερομηνία διεξαγωγής 20 Φεβρουαρίου, Πολωνία, Βαρσοβία με ημερομηνία διεξαγωγής 26 Μαρτίου, Σερβία, Βελιγράδι με ημερομηνία διεξαγωγής 11 Απριλίου. Σημειώνεται ότι παραπάνω τρεις αγορές, βρίσκονται ανάμεσα στις κύριες αγορές προέλευσης τουριστών για την περιοχή, είναι εντός των Αγορών προτεραιότητας Α για την επόμενη περίοδο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2024, ενώ η συμμετοχή εκπροσώπων media (ψηφιακών και κλασικών), αλλά και εκπροσώπων τουριστικών γραφείων ικανοποιεί τον Α και Β στόχο του προγράμματος, δηλαδή την στοχευμένη γενική τουριστική ευαισθητοποίηση της αγοράς, αλλά και την σύνδεση με τα επαγγελματικά κανάλια διανομής επισκεπτών κάθε χώρας. Σχετική απόφαση για τη συμμετοχή του Δήμου θα λάβει η Δημοτική Επιτροπή που συνεδριάζει τη Δευτέρα.

Θα λάβει επίσης απόφαση για την απευθείας ανάθεση του έργου της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδου) σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών θα λάβει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βόλου που συνεδριάζει τη Δευτέρα. Με σύμβαση είχε ανατεθεί η εργασία διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών μέχρι τις 31/12/2023 αναλόγως την ποσότητα για δύο κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας και για όλα τα άλλα ανακτώμενα υλικά έως του ποσού των 58.500 ευρώ. Λόγω των πλημμυρών που έπληξαν τον Δήμο τον Σεπτέμβριο και των προβλημάτων στο πόσιμο νερό της πόλης σημειώθηκε πολύ μεγάλη αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών και συγκεκριμένα της συσκευασίας του εμφιαλωμένου νερού που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα με αποτέλεσμα να υπερβεί το συμβατικό ποσό. Τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 178.075 ευρώ και την απευθείας ανάθεση εναλλακτικής διαχείρισης ανάλογων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ενώ παράλληλα θα διενεργηθεί διαγωνιστική διαδικασία για τη συνέχιση της παραπάνω παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα θα υποβληθεί προς έγκριση το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά τις μελέτες πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου –τμήμα 2 (δημοτικές ενότητες Ν. Αγχιάλου – Αρτέμιδας – Αγριάς – Νότιο και Ανατολικό Τμήμα Δ.Ε. Βόλου, εκτιμώμενης δαπάνης 81.700 ευρώ. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε οικονομικός φορέας που πρόσφερε μέση έκπτωση 22,58% και το συμβατικό ποσό διαμορφώνεται σε 63.250,07 ευρώ.

Στη συνεδρίαση θα ληφθεί απόφαση και για την αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4819/2021 (Α΄129), από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Με αποφάσεις του Δ.Σ. του ανώτατου συλλογικού οργάνου των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έχει κριθεί αναγκαία η άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά εκτελεστών πράξεων της διοίκησης που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του νόμου που κρίνονται αντισυνταγματικές δεδομένου ότι:

Με την εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2022 των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4819/2021 επιβάλλεται στους δήμους τέλος ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων, που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), και μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων), που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στο νόμο προβλέπονται κυρώσεις και προσαυξήσεις για την μη έγκαιρη απόδοση του τέλους ταφής.

Η ΚΕΔΕ έχει επισημάνει ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις πάσχουν, δεδομένου ότι, για μια σειρά νομικών λόγων, είναι αντισυνταγματικές, προκαλώντας στους δήμους, όλως παρανόμως σημαντική απώλεια πόρων.

Η ΚΕΔΕ λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κρισιμότητα της κατάστασης, ως το ανώτατο συλλογικό όργανο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, θεωρεί αναγκαίο το νομικό και δικαστικό χειρισμό της υπόθεσης για την αναστολή και ακύρωση των διατάξεων αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.