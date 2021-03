Συμμετοχή της Σκακιστικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα

Σε διεθνή διοργάνωση θα συμμετάσχει η Σκακιστική Ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο, στις 20 & 21 Μαρτίου 2021. Η διοργάνωση υλοποιείται υπό την αιγίδα της διεθνούς Ομοσπονδίας (FIDE) και του University of Texas Rio Grande Valley, ενώ μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών, έχουμε αριθμούς ρεκόρ για την διοργάνωση, με 1224 παίκτες και περισσότερες από 84 χώρες να παίρνουν μέρος μέσω των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων τους. Την Ομάδα του Τμήματός μας, θα εκπροσωπήσουν οι παρακάτω παίκτες:

318 University of Thessaly GRE Pl7 Nikos, Papagiannis M 0

319 University of Thessaly GRE Pl6 Koffas, Georgios M 1136 42133866

320 University of Thessaly GRE Pl5 Stratigi, Evangelia F 1627 4248961

321 University of Thessaly GRE Pl2 Kosmidis, Nikolaos M 1742 25815504

322 University of Thessaly GRE Pl1 Lagaras, Stylianos M 1865 25837788

Στους αγώνες, που θα είναι διαδικτυακοί, θα συμμετέχουν και διεθνούς φήμης νεαροί παίκτες όπως ο Mikhail AI. Antipov με Διεθνές ΕΛΟ 2600.

Όλη την δράση των αγώνων, θα μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://worlduniversity.fide.com/, ενώ αναμένεται να υπάρξει και live σχολιασμός. Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Από την χώρα μας στην κατηγορία Rapid συμμετέχουν τα παρακάτω Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

• Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Πανεπιστήμιο Πατρών

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας