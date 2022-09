Συμμετοχή της «Πρότασης Ζωής» σε εκπαιδευτική συνάντηση στη Μάλτα

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας «Πρόταση Ζωής»-ΟΚΑΝΑ, με πρόεδρο τον κύριο Ευθύμιο Ζιγγιρίδη, συμμετείχε στην 3ήμερη εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στο διάστημα 06-08/09/2022. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RISKREAL (Number: Erasmus 2020-2023, κωδ. 2020-1-ES01-KA204-081847) και είχε τίτλο: «Training low qualified workers to reduce risks and increase resilience in demanding industry using reality». Η κοινοπραξία RISKREAL βασίζεται σε επτά (7) εταίρους από τέσσερις (4) χώρες: University of Burgos, Kveloce και Adventis (Ισπανία), Ippo και Instituto di Gestalt (Ιταλία), Mecb (Μάλτα) και Κέντρο Πρόληψης «Πρόταση Ζωής» (Ελλάδα). Ο στόχος του προγράμματος RISKREAL είναι να παρέχει ειδικά εργαλεία για την αξιολόγηση και την απόκτηση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται σε θέσεις εργασίας στο χώρο της βιομηχανίας, αναφορικά με τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Μπακατσέλου Μαίρη, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη της «Πρότασης Ζωής» και Σωτηροπούλου Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικό Στέλεχος της «Πρότασης Ζωής».