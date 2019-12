Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τελικό συνέδριο στου έργου Interreg Europe-IINNOPROVEMENT

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως εταίρος του έργου “Τranslating Industry 4.0 to improved SME policy instruments targeting innovation – INNOPROVEMENT”, συμμετείχε στην 3η Διαπεριφερειακή Θεματική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και είχε ως θέμα συζήτησης τις δημόσιες πολιτικές και τα συναφή χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν ως στόχο την νέα βιομηχανική εποχή (Industry 4.0), την ψηφιακή μεταμόρφωση δηλαδή των διαδικασιών των επιχειρήσεων, μέσω της εκτεταμένης χρήσης τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, που χρησιμοποιεί κάθε χώρα-εταίρος και έχουν ως τελικούς δικαιούχους τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , με μετρήσιμα αποτελέσματα τόσο σε δέσμευση ποσών όσο και σε ποσοστά απορροφητικότητας από τους δικαιούχους, καταδεικνύοντας την ανάγκη εξισορρόπησης της στόχευσης και της ενσωμάτωσης των τεχνολογικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Μπροστά σε μια τέτοια πρόκληση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν θα μπορούσε να είναι αμέτοχη. Είναι γνωστό πως σε μια περίοδο έντονης κρίσης η Περιφέρεια έχει κάνει προσπάθειες, ώστε να βελτιώσει τόσο τα παρεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και τις πολιτικές που τα συνοδεύουν, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν επιτυχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών εντάσσεται και η συμμετοχή στο Innoprovement, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν στις δραστηριότητες καινοτομίας για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις που θέτει η νέα βιομηχανική εποχή (4.0). Οι βελτιώσεις στην εφαρμογή των εργαλείων αυτών (μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τις επιχειρήσεις) θα πραγματοποιηθούν κατά κύριο λόγο στο επίπεδο διαχείρισής τους. Τέτοιες βελτιώσεις αναμένεται να είναι αλλαγές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των χρηματοδοτούμενων έργων: σχεδιασμός και οργάνωση προσκλήσεων, επιλογή επενδυτικών σχεδίων, σύναψη συμβάσεων, μέθοδοι παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων, χρηματοοικονομικός διακανονισμός κ.α..

Εταιρικό Σχήμα:

• Lead Partner: Ministry for National Economy-Ουγγαρία

• Advisory Partner: ICT Association of Hungary-Ουγγαρία

• Project Partner: Ministry of Industry and Trade-Τσεχία

• Project Partner: Region of Thessaly-Ελλάδα

• Project Partner: Managing Authority of the Competitiveness and Internationalisation Operational Programme Compete 2020-Πορτογαλία

• Project Partner: Marshal’s Office of the Lodzkie Region-Πολωνία

• Project Partner: Regional Council of Kainuu-Φινλανδία

• Project Partner: Marche Region-Ιταλία