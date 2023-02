Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη σύνοδο ολομέλειας του έργου Horizon 2020 “inGOV”

Στα γραφεία της εταιρίας DELOITTE στη Ρώμη πραγματοποιήθηκε η σύνοδος ολομέλειας του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου inGOV.

Οι εκπρόσωποι των 12 εταίρων της κοινοπραξίας συναντήθηκαν, με σκοπό τον απολογισμό των δράσεων και τον προγραμματισμό των ενεργειών που πρόκειται να λάβουν δράση μέσα στους επόμενους μήνες. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια που επικεντρώθηκαν στη ανταλλαγή νέων ιδεών, καινοτόμων προσεγγίσεων και αναζήτηση κοινών στρατηγικών μεθόδων σε προκλήσεις, προκειμένου να συνεχιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου.

Νωρίτερα, και στα πλαίσια του συν-σχεδιασμού και συν-δημιουργίας, προηγήθηκε η δεύτερη φάση εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα , τόσο με τους υπαλλήλους της διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσο και με τους ωφελούμενους (ΑμεΑ) της νέας υπηρεσίας, όπου ακούστηκαν και καταγράφηκαν απόψεις με κοινή κατεύθυνση προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.



Το έργο Horizon 2020 “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision” (inGov) θα εφαρμόσει 4 πιλοτικές δοκιμές στη Μάλτα, την Κροατία, την Ελλάδα και την Αυστρία. Η πιλοτική δοκιμή που αφορά στην Ελλάδα, και για την οποία υπεύθυνος εταίρος είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης εκπτωτικών καρτών πολιτών με αναπηρία για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα inGOV, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά με την πιλοτική αυτή δράση στοχεύοντας στην παροχή καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης που υποστηρίζονται από ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας κι Επικοινωνιών), καθώς και εφαρμογών για κινητές συσκευές, που θα επιτρέψουν τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών στη συνδημιουργία περιεκτικών και προσβάσιμων Ολοκληρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών (IPS) για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, οδηγεί σε απλοποίηση διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων με αναπηρία.

Αντιλαμβανόμενη πλήρως το ρόλο της και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πολιτών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αξιοποιεί κάθε πηγή χρηματοδότησης και διαθέσιμης πληροφορίας, προκειμένου να συν-σχεδιάσει και συν-δημιουργήσει ολοκληρωμένες δημόσιες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών, πλήρως εναρμονισμένες στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.