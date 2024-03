Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη συνάντηση εργασίας του έργου Horizon 2020 «inGOV»

Πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2024 συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Horizon 2020 “Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision” «inGOV». Η πιλοτική δοκιμή που αφορά στην Ελλάδα, και για την οποία υπεύθυνος εταίρος είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και ανανέωσης εκπτωτικών καρτών πολιτών με αναπηρία για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Οι 12 εταίροι του έργου inGOV προέρχονται από 9 ευρωπαϊκές χώρες και στοχεύουν να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες (κυρίως της ΕΕ) σχετικές πολιτικές και πρωτοβουλίες, την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και τις καλές πρακτικές των επαγγελματιών και να εξειδικεύσουν νέες πολιτικές, μεθόδους και εργαλεία ΤΠΕ για τη δημιουργία και παροχή ολοκληρωμένων δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς αποκλεισμούς. Η πρόταση του inGOV απορρέει από την ιδέα ότι οι πολίτες δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο τελικοί χρήστες, αλλά κι ως πιθανοί εταίροι και συνδημιουργοί για το σχεδιασμό και την παροχή ολοκληρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε το τρίτο κατά σειρά εργαστήριο αξιολόγησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων συλλόγων ΑμεΑ της Λάρισας και της Θεσσαλίας, που είναι και οι κύριοι ωφελούμενοι του προγράμματος. Στα πλαίσια του συν-σχεδιασμού και της συν-δημιουργίας ολοκληρωμένων δημόσιων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) η πρόοδος των εργασιών που αφορά στη δημιουργία πιλοτικής ψηφιακής εφαρμογής για κινητά, μέσα από εργαλεία ΤΠΕ που ενισχύουν την υφιστάμενη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για τη διαλειτουργικότητα. Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί αντίστοιχα εργαστήρια αξιολόγησης τόσο με τους υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας όλων των περιφερειακών ενοτήτων, όσο και με τους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.

Μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Θεσσαλίας κ. Στέφανος Πάικος, ο Πρόεδρος του Πανθεσσαλικού Συλλόγου ΑμεΑ κ. Αθανάσιος Πατσιούρας, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Κωφών/Βαρηκόων ν.Λάρισας κ. Αθανάσιος Ρέτζιος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Ν.Λάρισας «Ο Άγιος Αχίλλειος» κ. Μπυριτζάς Κωνσταντίνος.

Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυναν τόσο η Αντιπεριφερειάρχης πρόνοιας και εθελοντισμού κα Κομήτσα Ανδριάνα, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης υγείας κ. Αποστόλου Ευάγγελος τόνισαν ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας στέκεται αρωγός σε τέτοιου είδους δράσεις και πρωτοβουλίες, με σεβασμό, ευαισθησία και ενσυναίσθηση στο πλευρό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων προσφέροντας ποιοτικές, αποτελεσματικές και ευέλικτες δημόσιες υπηρεσίες.

Πληροφορίες σχετικά με το «inGOV» στο: https://ingov-project.eu/