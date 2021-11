Συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο Πόρτο για το πρόγραμμα ERASMUS+ ‘The future is our jewel’

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις: ‘’Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση’’ στο πλαίσιο του Erasmus+2014-20 με τίτλο: «The future is our jewel» / «Το μέλλον είναι το κόσμημά μας» , της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ , πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου στο Πόρτο της Πορτογαλίας από 1 έως 7 Νοεμβρίου του 2021.

Το Πόρτο και συγκεκριμένα τη σχολή Escuela Artistica de Soares dos Reis , επισκέφθηκε η διευθύντρια του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου κα Μαρία Βούλγαρη του και σπουδάστριες του τμήματος κοσμήματος. Το έργο “Το μέλλον είναι το κόσμημά μας” συγκεντρώνει 6 σχολές εταίρους γύρω από ένα κοινό αντικείμενο, τη δημιουργία κοσμημάτων, των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά και η επαγγελματική ιστορία είναι διαφορετικές. Έτσι το πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη ανάδειξης της ποικιλομορφίας στον χώρο του κοσμήματος, ώστε αυτές οι διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης να καταστούν πόροι κοινού πλούτου και μαθησιακών ευκαιριών, με αποτέλεσμα την απόκτηση νέων γνώσεων και τεχνικών για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών στον χώρο του κοσμήματος.

Τα εργαστήρια σε διάφορες τεχνικές αργυροχρυσοχοΐας ήταν καθημερινά από το πρωί μέχρι το απόγευμα, στο πρόγραμμα του Erasmus+! Οι σπουδαστές πήραν μέρος σε εργαστήρια μεταλλοπλαστικής με την τεχνική ‘reppousse’, χαρακτικής, κατασκευής κοσμημάτων με πρέσα, με λέιζερ ενώ με τεχνικές τυπώματος δημιούργησαν το logo των κοσμημάτων τους.

Κατά την διάρκεια των πολιτιστικών επισκέψεων η ομάδα του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου επισκέφθηκε to Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πάρκο Σεράλβες), όπου οι μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δούν από κοντά την κορυφαία γκαλερί τέχνης του Πόρτο και να περιπλανηθούν στον βοτανικό κήπο με τα γιγάντια γλυπτά του. Eπισκέφτηκαν στον ίδιο χώρο τη βίλα Casa de Serralves, όπου ξεναγήθηκαν στα έργα του Joan Miró.

Μοναδική εμπειρία για την ομάδα του ΔΙΕΚ ήταν η επίσκεψη σε Art Galleries και εργαστήρια Κοσμήματος αποφοίτων της σχολής Escola Artistica Soares dos Reis του Porto.

Το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια των τριών ετών, σχετίζεται με τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων για τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης: 1)την ΕΡΕΥΝΑ, 2)τη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, 3) την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, 4) τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ, για την προβολή του έργου των σπουδαστών και των σχολών!

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κα Σοφία Χάλαρη καθώς και η Δημοτική αρχή του Βόλου ενισχύουν και προωθούν αντίστοιχες Ευρωπαϊκές δράσεις, τα οφέλη των οποίων μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ δεν σταματούν με την αποφοίτηση των σπουδαστών, αλλά συνεχίζονται και στην μετέπειτα πορεία τους στην αγορά εργασίας.

PARTICIPATION OF I.I.E.K VOLOS MUNICIPALITY, KEKPA-DIEK, AT THE LAST EDUCATIONAL MOBILITY OF THE ERASMUS+ PROGRAM ‘The future is our jewel’ IN PORTO, PORTUGAL

During the implementation of KA2 (Strategic Partnerships): ” Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices in Vocational Education and Training ” in the framework of Erasmus + 2014-20 entitled: “The future is our jewel” by KEKPA-DIEK, mobility took place in Porto, Portugal from 1 to 7 November 2021.

Porto and specifically the school Escuela Artistica de Soares dos Reis, was visited by the director of I.I.E.K Volos Municipality, Mrs. Maria Voulgari and students of jewelry department. The project “The future is our jewel” brings together 6 partner schools around a common object, the creation of jewelry, whose cultural heritage and professional history is different. Thus the program covers the need to highlight the diversity in the field of jewelry, so that these different techniques used in different European countries become resources of shared wealth and learning opportunities, resulting in the acquisition of new knowledge and techniques for personal and professional development of students in the field of jewelry.

The students participated daily from morning to afternoon in various workshops of, metalworking, ‘reppousse’ technique, engraving, making jewelry with press, with laser and printing techniques for silver and gold, during the mobility creating at last the logo of their jewelry!

During cultural visits participants of I.I.E.K Volos Municipality visited, Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Museum of Contemporary Art in the park Seralves), where they had the opportunity to explore the top art gallery of Porto and to wander in the botanical garden with the giant sculptures. They also visited Casa de Serralves where they studied Joan Miró’s creations.

Unique experiences for DIEK’s group were visits to Art Galleries and Jewelry workshops of graduates of Escola Artistica Soares dos Reis school in Porto.

The work program during the three years is related to four types of activities for the methodology of implementation and management of the strategic partnership: 1) Research 2) Jewelry creation 3) Catalog creation 4) Exhibitions and promotion of students and schools work!

The President of KEKPA-DIEK Mrs. Sofia Chalari as well as the Municipal Authority of Volos support and promote European projects, the benefits of which do not finish by students’ graduation but continue in their access to labor market.

