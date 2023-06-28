Συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη Λευκή Νύχτα στα Φάρσαλα

Δείτε το πρόγραμμα και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα στα Φάρσαλα
ΕΝΔΥΣΗ – ΕΣΩΡΟΥΧΑ – ΥΠΟΔΗΣΗ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ
“ΓΙΟΥΠΙ” ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
“DIFFERENT STORE ” ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΘΩΜΑΗ
“MIKY” & “HANGOVER ” ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
“PRESTIGE” ΜΠΙΜΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
“ATOU” ΤΣΙΑΡΑ ΒΑΣΩ
“ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΊ ” ΚΟΥΚΟΥΦΛΗΣ – ΓΕΡΑΚΑΣ ΕΕ
“Νineta Boutique” ΛΕΒΗ ΝΙΝΕΤΑ
“ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ”
“Kiriazis Menswear” ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
“ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ” ΜΠΕΛΙΩΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
“ΠΑΠΑΡΑΣ” ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ “ΣΟΥΛΑ ” ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ “ΕΦΗ” ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ “TRES CHIC” ΙΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ “ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ”
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ”
“ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΑ” ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΝΑ
“Φιλίτσα fashion” ΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
“Ipi .Tompi” ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ- ΕΙΔΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ –ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
“ΒΑΛΙΑ” ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΙΑ
“ΒΙΚΥ” ΜΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
“Emi Cosmetics ” ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΕΜΗ
“ΕΝ ΧΡΩ” ΜΠΕΛΙΩΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
“ΜΕΝΗ” ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
“BEAUTY AND STYLE” ΖΗΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
“ΠΡΟΤΥΠΟ” ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
“ΙΔΕΑ” ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΘΗ – ΦΥΤΑ
“ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΟΥΛΗ”
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ –ΨΙΛΙΚΑ
“ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ” ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΜΑΡΙΑ
“ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ ” ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
“ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ” ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
“ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ” ΚΑΛΟΥΖΑΚΗΣ
“ΤΗΕ ΚΙΟΣΚ” ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΘΕΑΝΩ
“AQUA COMPANY” ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α -ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Β ΟΕ
“ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ” ΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
“ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟ” ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
“ΓΑΛΑ MOU IKE” ΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
“ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ” Δ. & Θ. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ OE
“ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ” ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
“ΑΙΓΛΗ GUSTO”
“BARISTAS COFFEE”
“BLA BLA”
“MONKEY DA BAR”
“ΓΕΥΣΗ”
“KΡΟΥΣΤΑ””
“SQUARE”
“SANTE”
“ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ”
“ΠΟΛΙΣ”
“TROHKA”
“ΤΖΕΠΕΤΟ”
“ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ”
FAST FOOD “ΣΠΙΤΙ”
FAST FOOD “ΓΥΡΟNEWS”
FAST FOOD “OK”
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ “ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗΣ”
ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΝΕΟΝ”
ΠΙΤΣΑΡΙΑ “LA BUKA”
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ “ΠΑΔΙΩΤΗΣ”
ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ “Α. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ -Π. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΟΕ”
ΚΑΦΕΝΕΙΟ “ΣΟΥΛΑΤΣΟ”
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ “ΑΙΓΛΗ” ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ-ΕΠΙΠΛΑ- ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ – ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
“VICKO ΦΑΡΣΑΛΩΝ” ΔΡΟΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
“ΔΩΡΟ” ΦΕΙΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
” ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”
“ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ”
ΓΑΜΟΣ-ΒΑΦΤΙΣΗ
“ΓΙΟΥΠΙ” ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
“DIFFERENT STORE ” ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΘΩΜAΗ
“Moments By Marieta” ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ
“ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ” ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
” The Stories” ΣΧΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
“MICROCHEAP” ΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΟΕ
“ΠΙΤΣΑΒΑΣ NETWORK” ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
” FIXit ” ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.-ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ Α. ΟΕ
“ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ” ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ- ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
“Α. Store” ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΟΠΤΙΚΑ
“ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ” ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
“ΟΠΤΙΚΑ ΠΛΙΤΣΗ” ΠΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
“ΟΠΤΙΚΑ ΑΣΤΑΡΑ” ΑΣΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
“EURONICS” – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
“WELCOME STORES ” ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΙΟΣ
PET SHOP
“Pet shop Mπακαρός” ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
“Nefeli Travel” ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ –ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
” TRAFFIC” ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ,
Alterlife gym
Αγρόκτημα Αντωνόπουλου
Κρούστα
Κέντρο Διάγνωσης & Διαταραχών «Παρέμβαση»
Κάβα Καλουζάκης
Baristas Coffee