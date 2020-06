Συμφωνία για ΑΟΖ υπέγραψαν Ελλάδα και Ιταλία

Στην υπογραφή συμφωνίας για οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία προχώρησαν Αθήνα και Ρώμη, μετά τη συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Λουίτζι ντι Μάιο, το μεσημέρι της Τρίτης στην Αθήνα.

FMs @NikosDendias & @luigidimaio sign the Agreement on the Delimitation of Maritime Zones between #Greece & #Italy

Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & L. Di Maio υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ 🇬🇷 & 🇮🇹@ItalyMFA pic.twitter.com/ncqpktY9xf

