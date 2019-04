Σύλληψη Τζούλιαν Ασάνζ: Η στιγμή της βίαιης προσαγωγής (video)

Αφού ο Ισημερινός αποφάσισε την άρση του καθεστώτος ασύλου οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του Τζούλιαν Ασάνζ.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η βίαιη σύλληψή του δημοσιογράφου έξω από την πρεσβεία του Ισημερινού.

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr

— RT UK (@RTUKnews) April 11, 2019