Σύγκρουση αεροπλάνων στον αέρα: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί – Συγκλονιστικά βίντεο

Έξι άτομα πέθαναν όταν δύο στρατιωτικά αεροσκάφη μοντέλα του Β’ Παγκοσμίου συγκρούστηκαν στον αέρα χθες Σάββατο προτού συντριβούν στο έδαφος και τυλιχτούν στις φλόγες μπροστά σε πλήθος κόσμου που είχε πάρει για να παρακολουθήσει μια αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας.

Τρομακτικά βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Κανείς στο έδαφος δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των θυμάτων, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

*viewer discretion advised*

A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon

WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45

— Mike Saccone (@mikesacconetv) November 12, 2022