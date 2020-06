Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός των συμπαικτών του 16χρονου Μεξικανού που δολοφονήθηκε

Ενα συγκλονιστικό βίντεο από το Μεξικό κάνει τον γύρο του κόσμου και συγκινεί τους πάντες. Πρόκειται για την κίνηση των συμπαικτών του 16χρονου Αλεξάντερ Μαρτίνες, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας από αστυνομικούς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έρχονται από το Μεξικό.

Ο Μαρτίνες ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όμως δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Στην κηδεία του, οι συμπαίκτες του ζήτησαν να τους συγγενείς του να τους αφήσουν να περάσει από το αγαπημένο του γήπεδο για να βάλει το τελευταίο του γκολ.

Το φέρετρο τοποθετήθηκε κοντά στην εστία και οι φίλοι του έδωσαν την τελευταία ασίστ, με τη μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας και τους συμπαίκτες του να πέφτουν όλοι πάνω στο φέρετρο σα να τον αγκαλιάζουν για το γκολ που σημείωσε. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν είναι συγκλονιστικές…

A 16 year old boy, Alexander Martinez, was murdered in Mexico. This is how his football teammates in school bid farewell to him.

Goosebumps. Rest in peace. 😩 pic.twitter.com/pmLkG5447Z

— FutbolBible (@FutbolBible) June 13, 2020