Συγκλονίζει η αθλήτρια που συμπαραστέκεται στην αδελφή της την ώρα του εθνικού ύμνου (vid)

Η Νικόλ Κούλχας έχει ύψος 1.98 και είναι το «θηρίο» της Εθνικής βόλεϊ της Ολλανδίας που αγωνίζεται στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μάλιστα αύριο θα είναι αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στον πρώτο αγώνα της Β΄φάσης των 16.

Η 28χρονη μπλοκέρ ξεχωρίζει για τις ευαισθησίες της αλλά και για την λατρεία που έχει στην κωφάλαλη αδελφή της Κριστέλ την οποία φροντίζει και προστατεύει σε κάθε στιγμή της ζωή της.

Μέσω της νοηματικής γλώσσας η Νικόλ μεταφέρει στην αδελφή της τα συναισθήματα της, τις εμπειρίες της στην Εθνική ομάδα αλλά και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ακόμα και τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου της χώρας η Νικόλ φανερά συγκινημένη μεταφέρει τα λόγια στην Κριστέλ προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου στις 17.00 η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και αν η Κριστέλ είναι στο γήπεδο η Νικόλ θα επικοινωνεί μαζί της στη νοηματική.

«Είμαστε πολύ δεμένες με την Κριστέλ. Θέλω να μοιράζομαι μαζί της κάθε ωραία στιγμή. Δεν θέλω να νιώθει μόνης της την ώρα του Εθνικού ύμνου. Ακόμα και την ώρα του αγώνα που δε μπορώ να φωνάξω σε κάποιον στην εξέδρα, επικοινωνώ με την Κριστέλ και παίρνω δύναμη από εκείνη», δήλωσε η Νικόλ.

Dutch middle blocker Nicole Koolhaas has a story to share about her sister Kristel who is deaf. When the Dutch anthem is played & Kristen is present, Nicole sings with her sister by via sign language. Thank you so much for sharing your beautiful story to the rest of the world! pic.twitter.com/0Wzv1hQe9T

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) August 14, 2019