Συγκλονιστικό βίντεο από την Καλιφόρνια: Η στιγμή που τεράστια κύματα παρασέρνουν ανθρώπους – 8 τραυματίες

Σοκαριστικά πλάνα καταγράφηκαν στην παραλία Βεντούρα της Καλιφόρνια όταν τεράστια κύματα έσκασαν στην ακτή παρασέρνοντας τα πάντα μπροστά τους, με 8 άτομα να τραυματίζονται από το φαινόμενο.

Συγκλονιστικά βίντεο

Τεράστια κύματα προκαλούσαν καταστροφές κατά μήκος της ακτογραμμής της Καλιφόρνιας, χτες, (29/12) και υπήρχαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνα κύματα, απειλητικά για τη ζωή ρεύματα και παράκτιες πλημμύρες.

Πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές της κομητείας Βεντούρα καταγράφουν τη στιγμή που το τεράστιο κύμα έπεσε πάνω σε κόσμο που βρισκόταν στην παραλία, με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητο.

#HighSurf – Watch when a rogue wave hits the beach at the end of Seward Ave in the City of Ventura. This occurred during the high surf advisory at high tide. Because of this wave eight people were transported to local hospitals. Currently the beaches are closed in Ventura County… pic.twitter.com/VlRlgRLhpn

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) December 29, 2023