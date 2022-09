Συγκλονιστικές στιγμές στο «αντίο» του Φέντερερ – Δάκρυσε όλο το γήπεδο! (vids)

Ανατριχιαστικές στιγμές στο Λονδίνο και την Ο2 Arena στο «αντίο» του θρυλικού Ρότζερ Φέντερ που ξέσπασε σε κλάματα μέσα σε τρομερή αποθέωση από φιλάθλους και συμπαίκτες.

Ένας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών αποχαιρέτησε τα court, μετά από ένα τρομερό παιχνίδι παρέα με τον καλό του φίλο Ράφα Ναδάλ, απέναντι στους Τιάφο-Σοκ στο Laver Cup.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρότζερ Φέντερερ λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα, εν μέσω αποθέωσης από φιλάθλους, συμπαίκτες και αντιπάλους για το «αντίο» του στα court μετά από 24 χρόνια αδιανόητης καριέρας.

Ο θρυλικός Ελβετός, δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνησή του, εισπράττοντας ένα συγκλονιστικό standing ovation, όπως ακριβώς αρμόζει σε έναν αθλητή του δικού του διαμετρήματος.

