Συγκίνηση στην κηδεία του Μάθιου Πέρι: Τα «Φιλαράκια» τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία

Κηδεύτηκε στο Λος Άντζελες το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, ξημερώματα στην Ελλάδα) ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 54 ετών. Οι συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια» (Friends) ήταν όλοι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύουν σχετικές εικόνες από την τελετή.

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα στούντιο της Warner Brothers όπου γυρίζονταν τα επεισόδια της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς. Στο ίδιο κοιμητήριο έχουν ενταφιαστεί πολλοί σταρ του Χόλιγουντ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Μάικλ Τζάκσον και η Λουσίλ Μπολ.

Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος ταυτίστηκε με τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στις δέκα σεζόν (1994-2004) που προβλήθηκε η σειρά «Φιλαράκια», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σκορπώντας θλίψη στο Χόλιγουντ και σε εκατομμύρια θαυμαστές του παγκοσμίως.

Ο ιστότοπος TMZ και η ηλεκτρονική έκδοση Page Six της εφημερίδας New York Post δημοσίευσαν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από μεγάλη απόσταση, στις οποίες διακρίνονται οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία. Όλοι οι συμπρωταγωνιστές του Μάθιου Πέρι στα «Φιλαράκια» – η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ ΛεΜπλανκ και ο Ντέιβιντ Σουίμερ – ήταν εκεί, υπογραμμίζεται στο ρεπορτάζ του TMZ. Στο δημοσίευμα της Page Six αναφέρεται πως στην κηδεία παρέστησαν ο πατέρας του ηθοποιού, ο Τζον Μπένετ Πέρι, και ο πατριός του, ο Κιθ Μόρισον.

Φως στα αίτια του θανάτου του 54χρονου ηθοποιού αναμένεται να ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο Μάθιου Πέρι έφυγε από τη ζωή έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του «Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο, Φριχτό Πράγμα» («Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing»), στο οποίο εξιστορούσε την πολυετή μάχη του για να απεξαρτηθεί από τα συνταγογραφούμενα παυσίπονα και το αλκοόλ.

