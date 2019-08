Συγκίνησε ο τραγουδιστής Eddie Money με την αποκάλυψη ότι πάσχει από καρκίνο

Ο 70χρονος βετεράνος ρόκερ Έντι Μάνεϊ (Eddie Money) μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και συγκίνησε τους πάλαι ποτέ θαυμαστές του.

«Δεν θέλω να κρατήσω μυστικό το γεγονός ότι έχω καρκίνο. Θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι ο καρκίνος υπάρχει, αλλά δεν πεθαίνουν όλοι, όπως γινόταν τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Θα ζήσω πολύ καιρό; Ποιος ξέρει; Είναι στο χέρι του θεού!», δήλωσε ο Eddie Money σε εκπομπή. Με τη σύζυγό του να συμπληρώνει: «Ο Έντι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του οισοφάγου σε στάδιο τέσσερα. Είναι στον οισοφάγο, στην κορυφή του στομάχου και επίσης εξαπλώνεται στο συκώτι του».

Με μια ροκ καριέρα πάνω από 40 ετών, ο Έντι Μόνεϊ (Eddie Money) υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του ροκ των 70s. Κομμάτια του που έγιναν επιτυχίες είναι τα: Two Tickets To Paradise, Take Me Home Tonight, Shakin, Think I’m In Love, Baby Hold On και άλλα. Είναι παντρεμένος με την Λόρι και έχουν αποκτήσει 5 παιδιά, ενώ το 2001 ακολούθησε πρόγραμμα αποτοξίνωσης από τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Πηγή: Έθνος