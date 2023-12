«Συγγνώμη» ζήτησε η παρουσιάστρια του BBC που ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο

H τηλεοπτική παρουσιάστρια ειδήσεων του BBC, η οποία πιάστηκε κατά λάθος να δείχνει το μεσαίο δάχτυλο στην αρχή μετάδοσης δελτίου ειδήσεων, ζήτησε συγγνώμη κάνοντας λόγο για ένα «χαζό αστείο» που προοριζόταν για φίλους και συνεργάτες της, αλλά όχι για να μεταδοθεί live.

Την Τετάρτη, η Μάριαμ Μοσίρι, μία από τις βασικές παρουσιάστριες του BBC News, εμφανίστηκε στην έναρξη του μεσημεριανού δελτίου του BBC News, με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο και με τα φρύδια της ανασηκωμένα, αμέσως μετά το τέλος του σήματος για την έναρξη της εκπομπής.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.

I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.

When…

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023