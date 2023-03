«Superman: Legacy» – O υπερήρωας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με σκηνοθέτη τον Τζέιμς Γκαν

Ο Superman επιστρέφει σε μία καινούρια κινηματογραφική περιπέτεια. Η νέα ταινία με τον τίτλο «Superman: Legacy» θα είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Γκαν (James Gunn).

«Ήταν ένας μακρύς δρόμος, μέχρι αυτό το σημείο. Μου έγινε πρόταση για τον Σούπερμαν πριν από χρόνια, αρχικά αρνήθηκα γιατί δεν είχα έναν τρόπο που να είναι μοναδικός, διασκεδαστικός και συναισθηματικός και να δίνει στον Σούπερμαν την αξιοπρέπεια που του αξίζει», ανέφερε ο Γκαν σε ανάρτησή του στο twitter, δημοσιεύοντας παράλληλα ένα σκίτσο του ήρωα. «Στη συνέχεια, είδα έναν τρόπο, …πώς τόσο οι αριστοκράτες γονείς του από τον Κρύπτον όσο και οι αγρότες γονείς του από το Κάνσας επηρεάζουν το ποιος είναι και τις επιλογές που κάνει».

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουλίου 2025, μία ημέρα ιδιαίτερη για εκείνον. «Έχασα τον μπαμπά μου πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Δεν με καταλάβαινε όταν ήμουν παιδί, αλλά υποστήριζε την αγάπη μου για τα κόμικς και την αγάπη μου για τον κινηματογράφο και δεν θα έκανα αυτή την ταινία τώρα χωρίς αυτόν», υπογράμμισε ο Τζέιμς Γκαν.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g

