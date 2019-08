Superbikes: Τράκαραν και αντάλλαξαν βαριές κουβέντες δύο οδηγοί

Βαριές κουβέντες αντάλλαξαν δύο οδηγοί σε αγώνα superbikes για το βρετανικό πρωτάθλημα. Ο Σκοτ Ρέντινγκ και ο Αντι Ιρβάιν λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια όταν μόλις στον δεύτερο γύρο του αγώνα που έγινε στο Κάντγουελ, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να βγουν εκτός πίστας και ουσιαστικά να τεθούν εκτός αγώνα.

Ιδίως για τον Ρέντινγκ η εξέλιξη αυτή ήταν καταστροφική καθώς έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου καθώς απομένει ένας αγώνας και πλέον βρίσκεται στον -12 από το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα, Τζος Μπρουκς.

Γι’ αυτό άλλωστε, βγήκε εκτός εαυτού, όπως δείχνει και το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο..

Angry words are exchanged between Andy Irwin and Scott Redding after a crash at #CadwellBSB pic.twitter.com/Hq0erKm1B7

