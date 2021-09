Super Market Awards 2021: H METRO AEBE ανακηρύχθηκε TOP NATIONAL RETAILER!

Μεγάλος Νικητής της φετινής διοργάνωσης, κερδίζοντας τα 3 κορυφαία βραβεία

(TOP NATIONAL RETAILER, PLATINUM Award και TOP RATED PROJECT / Λιανεμπόριο)

Επτά GOLD βραβεία, πέντε SILVER και τις τρειςκορυφαίες διακρίσεις TOP NATIONAL RETAILER, PLATINUM Award και TOP RATED PROJECT απέσπασε ηMETRO AEBE στα Super Market Awards 2021!

Η METRO AEBE είναι, φέτος, ο μεγάλος νικητής του θεσμού που βραβεύει την αριστεία στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Δράσεις και πρωτοβουλίες των My market, των METRO Cash & Carry αλλά και εταιρικά έργα, έλαβαν υψηλές διακρίσεις. Η μεγάλη αυτή επιτυχία αποτελεί σημαντική επιβράβευση για όλους τους ανθρώπους της εταιρείας και καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας προς τους πελάτες, τους εργαζόμενους και προς τους συνεργάτες και προμηθευτές της.

Σε μία πρωτόγνωρη χρονιά που χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του Covid-19, η εταιρεία κατάφερε με μεθοδικό τρόπο να συνεχίσει να καινοτομεί, στηρίζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας και συμβάλλοντας καθοριστικά στο να μην λείψουν από κανέναν τα βασικά αγαθά.

Ακολουθούν τα βραβεία της εταιρείας:

GOLD

• Ηλεκτρονικό́ Σούπερ Μάρκετ με την υποψηφιότηταeshop My market: Εμπιστοσύνη και διαρκής Καινοτομία

• Στρατηγική́ Social Media με την υποψηφιότητα: My market Instagram Campaign 2020

• Direct Διαφήμιση & Προώθηση με την υποψηφιότητα:Συνδυάζοντας την γνώση με την τεχνολογία: Μία νέα σχέση της εταιρείας με τους στρατηγικούς της συνεργάτες

• Πρότυπο Κατάστημα με την υποψηφιότητα: Η πιο σύγχρονη και απολαυστική εμπειρία αγορών, στο ανανεωμένο My market Κηφισιάς.

• Καινοτόμες Πρακτικές Ψηφιακής Επικοινωνίας με την υποψηφιότητα: «Πετυχαίνουμε Μαζί με τα METRO Cash & Carry» – Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίες

• Κοινές Ενέργειες CSR με την υποψηφιότητα:ΑΦΕΤΗΡΙΑ για Σταδιοδρομία, από την ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas και τα My market!

• Αποτελεσματική́ Ενεργειακή́ Διαχείριση με την υποψηφιότητα: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης – METRO ΑΕΒΕ

SILVER

• Private Label (Προϊόντα / Σειρές PL) με την υποψηφιότητα: My market: Νέα, eco-friendly είδη μίας χρήσης!

• Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες με την υποψηφιότητα: FIND MY SANTA

• Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού́ με την υποψηφιότητα: METROLearn: Η δύναμη της γνώσης στο χέρι σου! (σε συνεργασία με την εταιρεία FLEX Learn)

• Αριστεία στην Εφοδιαστική́ Αλυσίδα με την υποψηφιότητα: METROConnect: Άμεση και Online ενημέρωση στην υπηρεσία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

• Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα με την υποψηφιότητα: Το myDATA Hub του Ομίλου Epsilon Net η λύση διασύνδεσης της METRO ΑEBE με την ΑΑΔΕ (συμμετοχή στην υποψηφιότητα του ομίλου EpsilonNet)

Παράλληλα, η METRO, σε συνεργασία με την ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas, απέσπασαν το μοναδικό PLATINUMβραβείο της διοργάνωσης με την υποψηφιότητα ΑΦΕΤΗΡΙΑ για Σταδιοδρομία, από την ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas και τα My market! Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται στο έργο που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως ενότητας ή κατηγορίας!

Η εταιρεία έλαβε ένα ακόμη μεγάλο τιμητικό βραβείο, το TOPRATED PROJECT για το έργο “eshop My market: Εμπιστοσύνη και διαρκής Καινοτομία” που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στην 1η Ενότητα: Λιανεμπόριο / Σούπερ Mάρκετ.

Με όλες αυτές τις διακρίσεις, η εταιρεία, δικαίως διακρίθηκε ως TOP NATIONAL RETAILER της χρονιάς.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κελλάρι Παπαχρήστου, την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021.