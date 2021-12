Study Tour Αξιοματούχων του Αζερμπαιτζάν στην Ελλάδα 

Από την 6η μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2021, ομάδα οχτώ υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και από τον Οργανισμό για τις Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις, συμμετείχαν σε study tour στην Ελλάδα, με στόχο την παρουσίαση και ενημέρωση επί των πολιτικών, των υπηρεσιών και των πρακτικών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ΜμΕ, εστιάζοντας στους οικονομικούς μηχανισμούς, στη ψηφιοποίηση, στην πράσινη επιχειρηματικότητα και στο clustering.

Το study tour οργανώθηκε από την εταιρεία European Profiles, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου: “Support to the government of Azerbaijan in creating more enabling SME’s environment and to enhance their competitiveness”, που στοχεύει στη θεσμική και επιχειρησιακή ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, και της υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν για την ανάπτυξη των κατάλληλων επιχειρηματικών πολιτικών, νομοθεσίας και κανονισμών.



Η αντιπροσωπεία από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το εξειδικευμένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας, όπου παρουσιάστηκαν πληροφορίες για το νομοθετικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που διέπουν τις ΜμΕ, τα χρηματοδοτικούςμηχανισμούς, τη ψηφιοποίηση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και το clustering.

Οι Υψηλόβαθμοι Αξιωματούχοι συναντήθηκαν επίσης με τον οργανισμό “Enterprise Greece” για τις εξαγωγικές και εμπορικές δυνατότητες και ευκαιρίες μεταξύ Ελλάδας – Αζερμπαϊτζάν, ενώ φιλοξενήθηκαν από την ΕΣΕΕ και το ΙΝΕΜΥ όπου ενημερώθηκαν για καινοτόμα εργαλεία προώθησης και παρακολούθησης της ανάπτυξης ΜμΕ σε διάφορα επίπεδα (περιφέρεια – πόλη – γειτονιά).



Στη συνάντηση με τον οργανισμό ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το μηχανισμό “Early Warning Europe” (“Second Chance programme”) και για τους μηχανισμούς Clustering στην Ελλάδα.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) παρείχε πληροφόρηση επί των υφιστάμενων εργαλείων στήριξης ΜμΕ, καθώς και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των ΜμΕ.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), που εδρεύει στο Σχηματάρι, επικέντρωσε τη συζήτηση στα βιομηχανικά πάρκα, ενώ το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εύβοιας, στη Χαλκίδα, εστίασε στις ευκαιρίες για τις εντόπιες ΜμΕ στο πεδίο των αειφόρων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ο Δήμος Αθηναίων και η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστική Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), παρουσίασε στοχευμένα έργα για την ανάπτυξη των ΜμΕ στην πόλη των Αθηνών τα οποία προάγουν την απασχόληση, την κοινωνική συμμετοχή και συμπερίληψη, και την αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Πριν την επιστροφή τους στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, η αντιπροσωπεία είχε ενημερωτική συνάντηση με εκπρόσωπο της πρεσβείας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα.