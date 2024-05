Η επόμενη εκδήλωση του κύκλου «Καιρός του ποιήσαι» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024, ώρα 7 μ.μ., και θα είναι η στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Η Θρησκεία στον Δημόσιο Χώρο: Μεταξύ Φονταμενταλισμού, Λαϊκισμού και Δημοκρατίας» με ομιλητές την Δρ. Έφη Φωκά (Ανώτερη Ερευνήτρια, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ) και τον Δρ. Χαράλαμπο Βέντη (Επίκουρο Καθηγητή της Φιλοσοφίας της Θρησκείας, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ). Την συζήτηση θα συντονίσει ο Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης.

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι εδώ (https://us06web.zoom.us/j/82346687160 ) και οι γλώσσες της εκδήλωσης θα είναι αγγλικά και ελληνικά.

Το 2016 η Nadia Marzouki, ο Duncan McDonnell και ο Olivier Roy δημοσίευσαν έναν βιβλίο για τους τρόπους με τους οποίους οι δεξιοί λαϊκιστές στις ΗΠΑ καπηλεύονται τη θρησκεία για να εξυπηρετήσουν τους πολιτικούς τους σκοπούς. Εξετάζοντας το θέμα της θρησκείας στην ελληνική δημόσια σφαίρα από μια εξωτερική προοπτική, η ιδέα της καπηλείας της θρησκείας έρχεται εύκολα στο μυαλό, αν και δεν περιορίζεται στον δεξιό λαϊκισμό. Η θρησκεία εμπλέκεται στον πολιτικό λόγο της ελληνικής άκρας δεξιάς στο ελληνικό κοινοβούλιο, σε πολυσυζητημένες αναφορές στη θρησκεία από την αριστερά και εν τέλει στον δημόσιο λόγο των «θρησκευτικών λαϊκιστικών» φωνών εντός της Εκκλησίας. Κυκλοφορούν πολύ ευδιάκριτα στην ελληνική δημόσια σφαίρα πολλαπλές εκφράσεις της καπηλευμένης θρησκείας, που μάλλον είναι μακριά από την κατανόηση της ορθόδοξης πίστης στην Ελλάδα. Η Έφη Φωκά θα εξετάσει το περίγραμμα αυτών των θρησκευτικών εκφράσεων, επιδιώκοντας να κατανοήσει τη συνύπαρξή τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτικό χώρο μέσα από μια συγκριτική εξωτερική οπτική, ενώ ο Χαράλαμπος Βέντης θα προσπαθήσει να εξηγήσει γιατί το μοντέλο του Πολιτικού Φιλελευθερισμού που ανέπτυξε ο αείμνηστος John Rawls προσφέρει την πιο βιώσιμη και κατάλληλη πρόταση για τη θέση της θρησκείας στις σύγχρονες Δυτικές δημοκρατίες, ιδιαίτερα σε μια εποχή επιβλαβών και ανόητων πολικοτήτων, όπως η τρέχουσα.

Η Έφη Φωκά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Deree), Επιστημονική Συνεργάτις του Ελληνικού Παρατηρητηρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου και Κύρια Ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) όπου έχει εκπονήσει πολλά προγράμματα σχετικά με τη θρησκεία, την πολιτική και τη δικαιοσύνη. Διετέλεσε βασική ερευνήτρια του έργου του ΕΛΙΑΜΕΠ που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, γύρω από την επιρροή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε επίπεδο βάσης (Grassrootsmobilise). Οι σπουδές της αφορούν την πολιτική επιστήμη, ενώ το διδακτορικό της είναι στην πολιτική κοινωνιολογία (Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου). Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: The European Court of Human Rights and minority religions, (επιμ. μαζί με τον James T. Richardson, 2018)· Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations, (μαζί με τον Peter Berger και την Grace Davie, 2008), και Islam in Europe: Diversity, Identity and Influence, (επιμ. μαζί με τον Aziz Al-Azmeh, 2007), και πάνω από 60 άρθρα και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους που εξετάζουν τη θρησκεία σε σχέση με την πολιτική, το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εθνικισμό και την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Ο Χαράλαμπος Βέντης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης και είναι διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Βοστώνης (2001) και Λουβαίν (2014). Υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής της Φιλοσοφίας της Θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει στο ΕΑΠ και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College). Τα γνωστικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την καντιανή σκέψη, τη Φιλοσοφία της Γλώσσας, τον Μεταμοντερνισμό, τη σύγχρονη Πολιτική Θεωρία και Ηθική (ιδιαίτερα τον Πολιτικό Φιλελευθερισμό του John Rawls) και τη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται τα βιβλία Εσχατολογία και Ετερότητα (Πόλις, 2019) και Φιλελεύθερη Δημοκρατία και χριστιανική Πίστη (Αρμός, 2023), ενώ πρόσφατα εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος με τίτλο Orthodox Christianity and Modern Science: Past, Present, and Future, σε συνεπιμέλεια με τον φυσικό Κώστα Ταμπάκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Brepols, 2023). Κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε ποικίλους συλλογικούς τόμους, μεταξύ των οποίων «Pacifist Pluralism versus Militant Truth: Christianity at the Service of Revolution in the Work of Slavoj Žižek», και «Έχει η Ορθόδοξη χριστιανική θεολογία λόγο ύπαρξης στη μετα-Κοπερνίκεια εποχή;».