Στον Βόλο ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός και συγγραφέας Δημήτρης Μπουραντάς

Ο Δημήτρης Μπουραντάς, ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός και βραβευμένος συγγραφέας, έρχεται στον Βόλο προσκεκλημένος του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου, προκειμένου να παραβρεθεί και να μιλήσει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στην Εξωραϊστική Λέσχη Βόλου (Ι. Καρτάλη 3 – Πολυμέρη). Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου για την ενεργή και ουσιαστική υποστήριξη των γυναικών που διεκδικούν την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των εργασιακών, κοινωνικών και οικονομικών τους δεδομένων.

Με θέμα «Θεμελιώδεις νοημοσύνες για προσωπική και επαγγελματική επιτυχία», ο Δημήτρης Μπουραντάς αναμένεται να αναπτύξει με τη γνωστή επικοινωνιακή του δεινότητα δεδομένα που ενδιαφέρουν κάθε ενεργό πολίτη με όνειρα και επιδιώξεις. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον ομιλητή, καθώς και βραβεύσεις μαθητριών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου από την πρόεδρο του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου Χριστίνα Λαμπροπούλου.

Ο καθηγητής και συγγραφέας Δημήτρης Μπουραντάς είναι πρύτανης του New York College, ιδρυτής και διευθυντής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Executive MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων στα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συγγράψει δέκα βιβλία, από τα οποία έχουν γίνει best seller: «Μάνατζμεντ» (εκδόσεις Μπένος), «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (εκδόσεις Μπένος), «Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας» (εκδόσεις Κριτική). Το μυθιστόρημα «Όλα σου τα ’μαθα μα ξέχασα μια λέξη» (εκδόσεις Πατάκη) κέρδισε το βραβείο Αναγνωστών (ΕΚΕΒΙ 2008) και για τέσσερα χρόνια ήταν στις λίστες ευπώλητων. Επιπλέον τα βιβλία του «Επί σκηνής χωρίς πρόβα» (εκδόσεις Πατάκη), το «Το Γράμμα της Ελπίδας» (εκδόσεις Λιβάνη), «Μιλώντας στο παιδί μου για την πραγματικά επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή» (εκδόσεις Πατάκη), «Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και το προσωπικό Μάνατζμεντ» (εκδόσεις Πατάκη), «Κραυγή Σιωπής» (ποιητική συλλογή – εκδόσεις Πατάκη) έγιναν best seller. Επιπλέον το βιβλίο του «Leadership meta – competencies» (Ashgate – Gower Publications) βρέθηκε στις λίστες των ευπώλητων του Amazone. Πρόσφατα εκδόθηκε το μυθιστόρημα «Αν μ’ άφηνες τη λέξη να σου μάθω» (εκδόσεις Πατάκη), που αποτελεί τη συνέχεια του βραβευμένου και πολυδιαβασμένου μυθιστορήματος «Όλα σου τα ’μαθα μα ξέχασα μια λέξη». Επίσης έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές στις οποίες έχουν απονεμηθεί το πρώτο και το δεύτερο Ευρωπαϊκό βραβείο. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής για ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο δίνει περισσότερες από 60 διαλέξεις χωρίς αμοιβή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει βραβευθεί, επανειλημμένα, με τον «Τίτλο Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλος αριθμός συνεντεύξεών του έχει φιλοξενηθεί στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, καθώς και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Νew York Times, Diezeit, Γερμανική Ραδιοφωνία, Φιλανδική τηλεόραση κ.ά.).