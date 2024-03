Στον περιφερειάρχη η ομάδα VJOIST για τις προοπτικές διαπεριφερειακής συνεργασίας με την Ινδία

Ομάδα Ινδών επιχειρηματιών και εκπροσώπων της εκπαίδευσης και της καινοτομίας επισκέφθηκαν σήμερα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα προκειμένου να συζητήσουν τις ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και συνεργασίας σε θέματα καινοτομίας, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για την ομάδα VJOIST που επισκέπτεται τη Θεσσαλία προκειμένου να εκπαιδευτεί και να σχεδιάσει την επέκταση του JOIST της Λάρισας μέσα από τη δημιουργία Πάρκων Καινοτομίας σ’ ολόκληρη την Ινδία και ευρύτερα .

Στη διάρκεια της επίσκεψης συζήτησαν με τον περιφερειάρχη τις προοπτικές διαπεριφερειακής συνεργασίας σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη Πάρκων Καινοτομίας στην Ινδία, αλλά και τη διεπιστημονική συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας σε ζητήματα καινοτομίας, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας.

Η ομάδα VJOIST αποτελείται από τους:

• Mr. Sam Dewan, Strategic Advisor του VJOIST, Director της Shambhavi Group και Managing Partner της Shambhavi Edu & της Shambhavi Enterprises

• Μr. Clavel Chris, CEO της Baccana Digital Consulting & της MonacObor και Σύμβουλος της Conseillers du Commerce Extérieur de la France – Monaco

• Ms. Das Rishita, Chief Operating Officer του VJOIST

• Mr. Shukla Gopal, Strategic Advisor του VJOIST, CEO του Indian Institute of Technology Bombay και Chairman-Education West India Council του Indo-American Chamber of Commerce

• Mr. Chandrashekar Rajesh, Director του VJOIST και Πρόεδρος της Panorama Music και Ιδρυτής της Melius Integrated

• Mr. Vemuri Sriram Pavan Kumar, Finance Advisor του VJOIST

• Mr. Vemuri Trinadh Kiran, Finance Advisor του VJOIST

Την ομάδα των Ινδών συνόδευσε ο κ. Τ. Βασιλειάδης ιδρυτής και CEO Joist και ο Αντ. Κυρίτσης, CAO του Joist Λάρισας.