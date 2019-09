Το στοίχημα στα κόρνερ μιας αναμέτρησης αποτελεί μία εκ των αγορών που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Αυτό μόνο άδικα δε συμβαίνει καθώς το στοίχημα στα κόρνερ εκτοξεύει την αγωνία των παικτών που περιμένουν τη στρογγυλή θεά να στηθεί στις τέσσερις γωνίες του γηπέδου προκειμένου να εξασφαλίσουν αξιέπαινα κέρδη. Το στοίχημα κόρνερ περιλαμβάνει πολλές επιμέρους αγορές και αποτελεί ιδανική επιλογή για τους λάτρεις του live betting, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον και στο pregame.

Συμβουλές για το στοίχημα στα κόρνερ

Όπως όλες οι στοιχηματικές αγορές, έτσι κι αυτή που αφορά τα κόρνερ έχει τους δικούς της άγραφους κανόνες στρατηγικής που αν ακολουθηθούν πιστά μπορούν να επιφέρουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Κάνοντας λοιπόν παιχνίδι με τα κόρνερ θα πρέπει να έχετε κατά νου τους παρακάτω παράγοντες:

Τα στατιστικά κόρνερ των ομάδων: Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, θα πρέπει να λάβετε γνώση του αριθμού των κόρνερ που εκτελεί κάθε ομάδα κατά μέσο όρο. Σε περίπτωση που το line ορίζεται από τους μπουκ χαμηλότερα από αυτόν τον μέσο όρο, σίγουρα έχετε βρει μια καλή ευκαιρία για ποντάρισμα.

Live betting στα κόρνερ

Όπως προαναφέρθηκε, τα κόρνερ έχουν την τιμητική τους κυρίως στο live στοίχημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η εξέλιξη ενός αγώνα έχει πάντα αντίκτυπο στη συγκεκριμένη αγορά. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό που θέλει το φαβορί της αναμέτρησης να βρίσκεται πίσω στο σκορ και να μάχεται για την ανατροπή. Ένα τέτοιο σενάριο πολλές φορές απεικονίζεται στο χορτάρι ως επιθετικός μονόλογος της ομάδας – φαβορί και κατά συνέπεια οδηγεί στην εκτέλεση πολλών κόρνερ, το line και οι αποδόσεις των οποίων μεταβάλλονται συνεχώς από τους μπουκ κάνοντας το παιχνίδι ιδιαίτερα ενδιαφέρον!

Χρήσιμες συμβουλές για live betting στα κόρνερ

Η περίπτωση κατά την οποία το φαβορί ηττάται, είναι η ιδανικότερη για όσους ενδιαφέρονται να στραφούν στο live στοίχημα στα κόρνερ. Δεν είναι όμως η μόνη που κάνει τη συγκεκριμένη αγορά ελκυστική! Πριν λοιπόν τοποθετήσετε τα πονταρίσματα σας στα κόρνερ κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης, λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:

Η ανάγκη για τη νίκη: Υπάρχουν πάντα περιπτώσεις (πχ όταν κρίνεται η πρόκριση από τον όμιλο) όπου η ισοπαλία δε συμφέρει καμία από τις δύο αντιπάλους. Ως άμεση συνέπεια, οι επιθετικές προσπάθειες εντείνονται και όσο περνάει η ώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση περισσότερων κόρνερ.

Η αγορά των στοιχημάτων κόρνερ

Αφού αναλύσαμε όλα όσα θα πρέπει να προσέχετε στο στοίχημα στα κόρνερ, ήρθε η ώρα να δούμε σε ποιες ακριβώς αγορές θα τα εφαρμόσετε! Στη διάθεση σας έχετε ένα ευρύ μενού με ενδιαφέρουσες επιλογές, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι παρακάτω:

Under / Over : Πρόκειται για την πιο δημοφιλή αγορά κόρνερ όπου οι bookmakers ορίζουν ένα συγκεκριμένο line (πχ Under/Over 8.5). Εάν επιλέξετε το over 8.5, θα πρέπει να εκτελεστούν 9 ή περισσότερα κόρνερ προκειμένου να κερδίσετε. Στην περίπτωση του under 8.5, είστε κερδισμένοι εάν εκτελεστούν έως και 8 κόρνερ. Η συγκεκριμένη αγορά προσφέρεται και για τα κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου, με το line να είναι χαμηλότερο (πχ Under/Over 4.5).

3 Way Bet : Στην παραπάνω αγορά έρχεται να προστεθεί ο ακριβής αριθμός κόρνερ που σίγουρα είναι πιο δύσκολο να προβλεφθεί, αλλά και που συνοδεύεται από πολύ υψηλή απόδοση. Το line πλέον ορίζεται σε ακέραιο αριθμό (Under/Over 8 κόρνερ), ενώ πλέον υπάρχει και η επιλογή «ακριβώς 8».

Συνολικός αριθμός κόρνερ: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία όπου καλείστε να προβλέψετε το εύρος των κόρνερ. Οι επιλογές που θα συναντήσετε είναι 0-5 κόρνερ, 6-8, 7-9, 10-12, 13 ή περισσότερα.

Επόμενο κόρνερ: Μια ακόμη ιδανική επιλογή για live betting στα κόρνερ καθώς παρακολουθώντας μια αναμέτρηση μπορείτε να ποντάρετε στο επόμενο κόρνερ από την ομάδα που δείχνει να υπερισχύει.

Ασιατικά χάντικαπ στο σύνολο κόρνερ: Τα ασιατικά χάντικαπ είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα και μπορεί να μην κάνουν ευκολότερη υπόθεση το να κερδίσετε, αλλά σίγουρα αυξάνουν τις πιθανότητες να διατηρήσετε σταθερό το ταμείο σας. Πλέον βρίσκουν εφαρμογή και στα κόρνερ και ας υποθέσουμε πως οι μπουκ προσφέρουν το line του ασιατικού under/over στο 8. Αν επιλέξετε το over 8 και εκτελεστούν ακριβώς 8 κόρνερ, το ποντάρισμα σας επιστρέφεται.

