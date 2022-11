Στόχος κυβερνοεπίθεσης ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης σήμερα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του, λίγη ώρα αφότου οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζουν τη Ρωσία «κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας».

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος Ζάουμε Ντουκ έκανε λόγο για «μια επίθεση άρνησης υπηρεσιών (DDOS)» που είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί «μη διαθέσιμος ο ιστότοπος» αυτού του ευρωπαϊκού θεσμού.

«Οι ομάδες του Κοινοβουλίου εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.

— Jaume Duch (@jduch) November 23, 2022