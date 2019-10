Στο τουρκικό ΥΠΕΞ κλήθηκε ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Άγκυρα για ένα… like

Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο επιτετραμμένος της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα για ένα… like σε μήνυμα στο twitter.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, κλήθηκε στο υπουργείο ο επιτετραμμένος Τζέφρι Χοβενιέ αντί του Πρέσβη Ντέιβιντ Σάτερφιλντ ο οποίος είναι εκτός πόλης, προκειμένου να ζητηθούν σαφείς και ξεκάθαρες εξηγήσεις για ένα like που έκανε χθες η πρεσβεία σε ένα μήνυμα -καταζητούμενου από την Τουρκία- γκιουλενιστή, που ανέφερε ότι «η Τουρκία θα πρέπει να είναι έτοιμη για μια πολιτική σκηνή χωρίς τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τον επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος, ο οποίος πρόσφατα ασθένησε».

Η αμερικανική πρεσβεία είχε ζητήσει συγγνώμη λέγοντας ότι έγινε κατά λάθος το like στο tweet του φυγά Εργκιούν Μπαμπαχάν, ωστόσο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν πείστηκε… και ο επιτετραμμένος Χοβενιέ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ.

Ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, επέκρινε το like λέγοντας ότι «δεν έχει καμία δουλειά η πρεσβεία των ΗΠΑ να ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρέπει να διερευνήσει το περιστατικό και να πειθαρχήσει τους υπαίτιους».

Το ίδιο και το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) επέκρινε την αμερικανική πρεσβεία. Ο εκπρόσωπός του Ομέρ Τσελίκ είπε ότι το θέμα δεν μπορεί να κλείσει μια απλή συγγνώμη: «Είναι μια κακή προσπάθεια επέμβασης στις εσωτερικές μας υποθέσεις και παράλληλα απαράδεκτη από ανθρωπιστική άποψη. Δείχνει ότι κάποια άτομα στην πρεσβεία καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να βλάψουν τις σχέσεις των δυο χωρών. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από σύγχυση».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί είναι ο «εκλογικός» σύμμαχος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα τελευταία χρόνια. Στις πρόσφατες προεδρικές και δημοτικές εκλογές το ακροδεξιό κόμμα της Εθνικιστικής Δράσης στήριξε στην κάλπη το κυβερνών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αυτοδυναμία του Τούρκου προέδρου.

Το τελευταίο διάστημα ο 71χρονος Ντεβλέτ Μπαχτσελί απέχει των καθηκόντων του λόγω άγνωστης ασθενείας και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον πιο πιστό σύμμαχό του τα τελευταία χρόνια ακόμη κι όταν βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να του ευχηθεί περαστικά.

Το επίμαχο like της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα

Η συγγνώμη της πρεσβείας των ΗΠΑ

Μετά τη συνάντηση στο τουρκικό ΥΠΕΞ ακολούθησε και δεύτερη «συγγνώμη» από την αμερικανική πρεσβεία, μέσω twitter.

«Εκφράζουμε για άλλη μια φορά τη λύπη μας για το λάθος. Δεν υιοθετούμε ούτε συμφωνούμε με το περιεχόμενο του μηνύματος του Εργκιούν Μπαμπατζάν»

Το Tweet δεύτερης συγνώμης:

We apologize for the mistake that occurred on our Twitter account yesterday. We do not associate ourselves with Ergun Babahan nor do we endorse or agree with the content of his tweet. We reiterate our regret for this error.

— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) October 6, 2019