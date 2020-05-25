Στο νοσοκομείο με κορωνοϊό Ρώσος διεθνής, θετικά και τα τρία παιδιά του

Στο νοσοκομείο με συμπτώματα πνευμονίας νοσηλεύεται ο Ρώσος διεθνής επιθετικός, Πάβελ Πογκρέμπνιακ, ο οποίος στις 22 Μαΐου βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό έπειτα από προγραμματισμένα τεστ που πραγματοποιήθηκαν στην ομάδα του Ουράλ. Την είδηση αποκάλυψε η σύζυγός του Μαρία, η οποία μάλιστα ανέφερε πως τόσο η ίδια όσο και τα τρία παιδιά τους, όπως και η μητέρα της έχουν προσβληθεί από τον επικίνδυνο ιό.
«Ο σύζυγος μου βρίσκεται στο νοσοκομείο. Εχει πολύ υψηλό πυρετό και έντονο βήχα. Ο κορωνοϊός πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε πνευμονία», ήταν το μήνυμα της συζύγου του, η οποία με δραματικό τρόπο εξέφρασε και το παράπονό της για την αντιμετώπιση που είχε: «Σήμερα είναι η πέμπτη μέρα της ασθένειας. Κανείς δεν μας τηλεφώνησε, κανείς δεν ήρθε σπίτι. Πήρα την παιδιατρική κλινική για να ρωτήσω αν θα έρθει γιατρός στο σπίτι και είπαν ότι θα μας πάρουν πίσω, χωρίς αποτέλεσμα. Τα συμπτώματά μου εμφανίστηκαν την τρίτη ημέρα. Απώλεια όσφρησης, τρομακτική αδυναμία, πονόλαιμος. Ο μεγάλος μου γιος έχει 37,5 πυρετό και βήχα. Ίσως βρίσκεται στο αρχικό στάδιο πνευμονίας. Ο μεσαίος έχει 38 πυρετό, κάνει εμετούς. Ο μικρότερος έχει 37,3, αδυναμία και εμετούς. Η μητέρα μου έχει πυρετό, σοβαρή αδυναμία και βήχα, ίσως είναι χειρότερα από όλους. Όλοι έχουν βρεθεί θετικοί στον Covid-19»!
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Сегодня утром я поняла, что пресса в нашей стране работает если сказать круто, ничего не сказать. Журналисты узнали что у нас COVID-19 раньше, чем мы сами. Снимаю шляпу. Но первоисточником новостей обо мне все равно будет мой Инстаграм. Страшно? Очень. Сейчас постараюсь рассказать все по порядку! Итак. Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша – ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на кт, диагноз: двухстороняя пневмония. Я была уверена, что он ее подцепил в самолете! Опять же мысли в голове: но ведь так быстро вирус не проявляется! В общем, решила сдать с детьми анализы. Позавчера первый день появилась температура у детей 37,3-37,5 Я вызвала врача сдать кровь. Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ (результат у старшего – пневмония). Вот как все развивалось, считаем первый день – вчера: 1. День: у старшего -37,3-37,5 першение в горле слабость, вызвали врача сдали кровь, результат получили практически сразу! Врач выписал направление на КТ (поехали в этот же день) итог: пневмония начальная стадия (левое легкое). У среднего: никаких симптомов, только температура подскочила до 38.5, аппетита нет! Температура сбивается легко парацетамолом! У младшего: температура 37,3, рвота, слабость – пневмонии нет, сдавал вместе со старшим! Обоняние есть, аппетит тоже У меня: нет ни температуры, ни кашля, с обонянием все в порядке! Болею без симптомов! У мужа: началась подниматься температура, поехал на КТ: двухстороняя пневмония. Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили – не известно. Были на даче, но тоже – с паркинга на своей машине в масках – и обратно так же… В общем, мысли путаются пока. Но это вот то, что на данный момент могу рассказать. Дети болеют. Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!
Πηγή: Έθνος