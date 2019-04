Στο Μπρίντιζι της Ιταλίας το 24ο Δημοτικό σχολείο Βόλου με το Εράσμους

Το 24ο Δ.Σ. Βόλου από τον Οκτώβριο 2017 είναι συντονιστής του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ «feel the four seasons beyond the walls». Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγράμματος, πραγματοποίησε την πέμπτη και προτελευταία προβλεπόμενη επίσκεψη.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Ζωγραφίδου Σοφία, Αναστασίου Κατερίνα και Λαμπρογιώργου Γαβριέλα, επισκέφθηκαν για διάστημα μίας εβδομάδας το εταιρικό σχολείο «Istituto Compresivo Sant’Elia-Commenda» στο Bridisi της Ιταλίας.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των εμπλεκόμενων εταιρικών σχολείων, έτυχαν μιας θερμής υποδοχής από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου. Επισκέφθηκαν τις αίθουσες διδασκαλίας και συμμετείχαν με τον τρόπο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και των πρακτικών διδασκαλίας στη γείτονα χώρα. Αντάλλαξαν απόψεις με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του ιταλικού σχολείου και απεκόμισαν γνώσεις και εμπειρία.

Είχαν επίσης την ευκαιρία, στο «G.Giorgi, Istitutodi Technologia», να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό σεμινάριο, σχετικό με τις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα επιμορφώθηκαν στη χρήση εφαρμογών και νέων τεχνολογικών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γνώρισαν την τοπική κουλτούρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό του τόπου. Παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά σε workshop παρασκευής freshpasta!, πρόγραμμα ενταγμένο στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου.

«Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, μα και οι μαθητές μας, με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποκομίζουν μοναδικές εμπειρίες, εφαρμόσιμες και χρήσιμες. Γίνονται φορείς νέων απόψεων και ιδεών, δίνουν καινούρια δυναμική και περιεχόμενο, στην προσφερόμενη και συντελούμενη εκπαιδευτική διαδικασία. Μεταφέρουν στοιχεία του εκπαιδευτικού δικού μας συστήματος, ανοίγουν ορίζοντες και χαράζουν νέες πρακτικές. Κάνουν γνωστή την πόλη μας στους εταίρους προβάλλοντας στοιχεία τοπικής ιστορίας μα και τις ομορφιές του τόπου μας. Γίνονται έτσι, οι ίδιοι πρεσβευτές της διατηρώντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Ευρώπη», ανακοινώθηκε από το σχολείο.