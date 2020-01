Στο Μαϊάμι βρέχει… παγωμένα ιγκουάνα – Παραλύουν λόγω κρύου και πέφτουν από τα δέντρα

Μια ασυνήθιστη ειδοποίηση για ιγκουάνα που πέφτουν από δέντρα απηύθυνε η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ στο Μαϊάμι. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν τα ψυχρόαιμα ζώα να παραλύουν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται ακίνητα πεσμένα στο έδαφος.

Σύμφωνα με το Skynews, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 4 βαθμούς Κελσίου, τα ιγκουάνα είτε κινούνται πάρα πολύ αργά είτε χάνουν εντελώς τη δυνατότητα να κινηθούν.

«Δεν είναι κάτι που γράφουμε συνήθως, αλλά μην εκπλαγείτε αν δείτε ιγκουάνα να πέφτουν από τα δέντρα απόψε, καθώς οι ελάχιστες θερμοκρασίες πέφτουν πολύ χαμηλά» έγραψε η Υπηρεσία στο Twitter. «Μπορεί να πέφτουν από τα δέντρα αλλά δεν είναι νεκρά». Στη συνέχεια, μόλις ζεσταθούν λίγο, τα ιγκουάνα ξαναβρίσκουν την κίνησή τους και μπορούν να απομακρυνθούν.

Πολλοί χρήστες των social media ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο από τα πεσμένα ιγκουάνα.

Yesterday, there was news no one believed…iguanas falling out of the sky due to cold temperatures. Here is a video sent by my friends at Redline Iguana Removal. #iguanas #FloridaWinter pic.twitter.com/8FUy2bVvpR — Elina Shirazi (@elinashirazi) January 22, 2020

Those iguanas you see everywhere will eventually wake up and scurry off. Here’s one outside our Broward Bureau doing just that: pic.twitter.com/UKV6BtWuhU — Frank Guzman (@fguzmanon7) January 22, 2020

Iguanas dropping like flies at Arch Creek Park in North Miami @OfficialJoelF. Currently 47 degrees. pic.twitter.com/bntcnMH4x7 — VC 🇵🇪🇫🇷 (@MannyC_1896) January 22, 2020

