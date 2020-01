Στο Lab Art oι «The Suicidal Angels» και τέσσερις μπάντες

Την Παρασκευή 24 Iανουαρίου έρχεται η μεγάλη ροκ συναυλία των The Suicidal Angels στο Βόλο και στο Lab Art, μαζί με τους Diviner, FULL HOUSE B.C., Secret Range και Scream For Bullets.

Η συνάντηση των πέντε σχημάτων στο Lab Art σηματοδοτεί την σκληρή κιθαριστική εμπειρία στο Τσαλαπάτα για το 2020. Πρώτος καλεσμένος της ομάδας του Golden R festival team για φέτος, οι διεθνούς φήμης thrash αστέρες Suicidal Angels που με νέο δίσκο στις αποσκευές έρχονται για να υλοποιήσουν το Live Aggresion over Volos!

Και αν αυτό μόνο του δεν είναι αρκετό , ακόμα 4 σχήματα έρχονται με φόρα να γεμίσουν επάξια το Line up, σε μια μέταλ συναυλιακή έκπληξη.

Πρόγραμμα:

Πόρτες ανοίγουν 18:30

19.00 Scream for Bullets (Volos)

19.50 Secret Range (Volos)

20.35 Full House Brew Crew (Athens)

21.35 Diviner (Athens)

22.45 Suicidal Angels (Athens)

Εισιτήρια

Προπώληση: 10 ευρώ

Γενική είσοδος/ ταμείο: 12 ευρώ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

– Τηλεφωνικά στο 11876 κ ηλεκτρονικά στο www.viva.gr

– Seven Spots (σε Βόλο και όλη την Ελλάδα)

– My Market

– Intris Center (Τοπάλη 63, Βόλος)

– Γνήσιον Καπνοπωλειο (Τ. Οικομάκη 41)

– Ρακοσυλλέκτης The Rock Bar (Αγχιάλου 7, Παλαιά, Βόλος)

– Ya ta Panda (Παγασών 70Α – 2ας Νοεμβρίου, Βόλος)

– Ya ta Panda plus (Αναλήψεως 178)

– ΚΕΧΑΪΔΗΣ μουσικος οικος (28ης Οκτωβρίου 118, Βόλος)

– Illusion RT (Τ. Οικονομάκη & Αγ. Νικολάου, Βόλος)

– καταστήματα WIND στο Βόλο

• Δημητριάδος 84

• Λεωφόρος Ειρήνης 96 στη Νέα Ιωνία και

• Ερμού 174 απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο!