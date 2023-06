Στο δικαστήριο ο Ναβάλνι: Κατηγορείται για εξτρεμισμό, ζήτησε την απόσυρση των δικαστών

Ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι εμφανίστηκε ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου σήμερα αντιμετωπίζοντας νέες κατηγορίες για εξτρεμισμό που μπορεί να παρατείνουν την παραμονή του στη φυλακή για δεκαετίες.

Η ακροαματική διαδικασία έλαβε χώρα στην αποικία κρατουμένων IK-6 στο Μελέκοβο, περίπου 235 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, όπου ο Ναβάλνι ήδη εκτίει ποινές που συνολικά φθάνουν τα 11,5 χρόνια.

Οι υποστηρικτές του κατηγορούν τις ρωσικές αρχές ότι προσπαθούν να κάμψουν το ηθικό του στη φυλακή για να τον φιμώσουν και να μην ασκεί κριτική στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται.

Russian media reported that another trial of Alexei Navalny has begun. He has been accused of extremism. His lawyers say Navalny faces up to 30 years in prison

