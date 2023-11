Στο Διεθνές Συνέδριο TOURISM FOR ALL ο δήμος Σκιάθου

Στο Διεθνές Συνέδριο TOURISM FOR ALL που διοργάνωσαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού του Σαν Μαρίνο και το Υπουργείο Τουρισμού της Ιταλίας με θέμα «Η προσβασιμότητα ως επιχειρηματική ευκαιρία: Πώς αποφέρει οφέλη στον τουριστικό κλάδο;» συμμετείχε ο Δήμος Σκιάθου το διάστημα 16 -17 Νοεμβρίου 2023 στο Centro Congressi Kursaal του Σαν Μαρίνο. Τον Δήμο εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος, Θοδωρής Τζούμας, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διαμαντής Μαθηνός και ο νεοεκλεγείς δημοτικός Σύμβουλος, Αλέξανδρος Ευσταθίου.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στην προσβασιμότητα και τον τουρισμό με τη συμμετοχή Υπουργών Τουρισμού, Τουριστικών Προορισμών, Διευθυντικών Στελεχών Αεροδρομίων και Ξενοδοχειακών Αλυσίδων και Εκπροσώπων Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Oι εκπρόσωποι των τουριστικών προορισμών με κριτήριο τις ενέργειες που έχουν υλοποιήσει στον τομέα της προσβασιμότητας, αναφέρθηκαν στην άμεση σχέση της προσβασιμότητας με την ποιότητα, το άνοιγμα σε νέο κοινό, τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, την αλλαγή στο σχεδιασμό και το μάρκετινγκ. Επίσης, συζητήθηκαν προσεγγίσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας, την εφαρμογή τεχνολογιών, καθώς και την αλλαγή νοοτροπίας στη βιομηχανία με στόχο την υπεράσπιση της προσβασιμότητας.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου, ως ομιλητής στην ενότητα «Accessibility as a business opportunity: How does it bring benefits to the tourism industry?» τόνισε ότι ο Δήμος Σκιάθου έχει θέσει ως προτεραιότητα στην πολιτική του την προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Μεταξύ άλλων ανέφερε «Ευχαριστούμε θερμά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το Υπουργείο Τουρισμού του Σαν Μαρίνο και το Υπουργείο Τουρισμού της Ιταλίας για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Ο Δήμος Σκιάθου είναι ο μόνος Δήμος σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει αναπτύξει συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού από το 2020, για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Τα τελευταία χρόνια, στο Δήμο μας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την υποστήριξη και τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία κυρίως σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους, την πρόσβαση στην πληροφορία, την άθληση και την ψυχαγωγία. Σαφώς, είναι πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε υπερήφανοι για όσα έχουμε καταφέρει, θα συνεχίσουμε, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και των επισκεπτών του νησιού με αναπηρίες. Συγκεκριμένα για πρώτη φορά από το 2022 λειτουργεί συγκοινωνιακή γραμμή με σύγχρονα λεωφορεία που δίνουν τη δυνατότητα μετακίνησης ατόμων με κινητικά προβλήματα κάνοντας το νησί προσβάσιμο για όλους. Από το 2021 ο Δήμος έχει τοποθετήσει σε τέσσερις από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα (seatrac) ατόμων με κινητικά προβλήματα. Από το 2020 ο Δήμος συμμετέχει ανάμεσα στα πρώτα πέντε νησιά, στην πλατφόρμα extramilers με επίκεντρο την ενημέρωση και την προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού στο νησί, σε συνεργασία με την «Paths of Greece» – «Μονοπάτια της Ελλάδας» έχει διαμορφώσει το δίκτυο μονοπατιών του νησιού, στο οποίο υπάρχει μία διαδρομή προσβάσιμη σε Α.Μ.Ε.Α. στην πιο διάσημη παραλία του νησιού, στις Κουκουναριές, όπου έχει αντικατασταθεί η παλιά γέφυρα με νέα, η οποία έχει σχεδιαστεί με πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Επίσης, ο Δήμος έχει κατασκευάσει ράμπες σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά κτήρια, σχολεία , ενώ στο υπό αναστήλωση σπουδαίο μεσαιωνικό οικισμό της Σκιάθου, το Κάστρο, έχει προβλεφθεί η πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.»