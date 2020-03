Στο Χώρο Τέχνης “δ.” παρουσιάζει έργα του ο βραβευμένος Βολιώτης εικαστικός Σταμάτης Λάσκος

Με τίτλο “Ασύμβατες Τροχιές” και περιεχόμενο έργα μικρών και μεγάλων διαστάσεων παρουσιάζει την εικαστική

του προσέγγιση ο Σταμάτης Λάσκος στο πλαίσιο έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στο Χώρο Τέχνης δ. και θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 8 το βράδυ.

Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση έργων του γνωστού Βολιώτη ζωγράφου που έχει διακριθεί και αναγνωριστεί διεθνώς για τις γνωστές “τοιχογραφίες” με την ανάδειξη του έργου του ως το τέταρτο καλύτερο στον κόσμο.

Ο Σταμάτης Λάσκος γεννήθηκε το 1985 στο Βόλο και εδώ ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του για να συνεχίσει τη

ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα όπου εισήχθη με επιτυχία με την πρώτη του προσπάθεια. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του και παράλληλα με την ενασχόλησή του στην Εκπαίδευση αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στο Βόλο ασχολήθηκε με την street Art και δραστηριοποιήθηκε ενεργά με ομάδες όπως την Urban Act, γωστή για τις τοιχογραφίες στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Έχει εργαστεί ως καθηγητής καλλιτεχνικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει επίσης εργαστεί ως ζωγράφος για την εταιρία Jordan Nike Inc και ως εικονογράφος για το περιοδικό The New Yorker magazine στην Νέα Υόρκη.

Ζωγραφίζει από καμβάδες πολύ μικρών διαστάσεων, έως πολύ μεγάλες επιφάνειες (τοιχογραφίες) με εμφανείς επιδράσεις στη δουλειά του από την σύγχρονη αστική τέχνη.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκθέσεις και τοιχογραφίες του βρίσκονται σε διάφορα σημεία της χώρας και του εξωτερικού.

Βραβεία:

2019 Βραβεια Εβγε/Μέλος της Κριτικής επιτροπής

2018 Εβγε Χρυσό Βραβείο Εικονογράφησης

2013 Πρώτο Βραβείο Καννών , Εικονογράφηση/ “the best responsible.advertising”.

2012 Ερμής Βραβείο 2012 (Bronze in Print Series) / Εικονογράφηση για την εταιρία panhellenic animal welfare federation.

Πρόσφατες εκθέσεις:

Mαρ 2020 στην Gallery δ. ,Βόλος ,Ελλάδα .

Φεβ 2020 στην Adda Gallery ,Παρίσι,Γαλλία.

Nοε 2019 στην International Contemporary art fair Art Thessaloniki Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Σεπ 2018 στην North art fair Άλμποργκ,Δανία.

Φεβ 2018 στην Lola Nicolaou Gallery Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Φεβ 2018 στην Montana gallery Βαρκελώνη, Ισπανία.

Οκτ 2017 στην Moniker art fair ,Λονδίνο, Αγγλία.

Παράλληλα ο Σταμάτης Λάσκος φοιτά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε μεταπτυχιακό τμήμα της Σχολής Ειδικής Αγωγής, δίνοντας προέκταση στη δημιουργικότητα και τα εκφραστικά μέσα καθώς διδάσκει σε Ειδικό Σχολείο στο Βόλο.

Η έκθεση “Ασύμβατες Τροχιές” του Σταμάτη Λάσκου στο Χώρο Τέχνης δ. θα διαρκέσει έως τις 9 Απριλίου και θα

λειτουργεί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11 το πρωί έως 2 το μεσημέρι και 6.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ, Σάββατο 11 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι, Κυριακή και Δευτέρα κλειστά ή με συνεννόηση στο τηλέφωνο 6078 186878.