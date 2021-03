Στο 20% οι εισπράξεις καταστημάτων – Δραματική η κατάσταση στον Βόλο μετά το click away

Ούτε το 20% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο δεν φτάνουν οι εισπράξεις που κάνουν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης από τότε που εφαρμόζεται ξανά το σύστημα του click away και του click inside.

Η εμπορική αγορά μπορεί να λειτουργεί, αλλά είναι έτσι ο τρόπος που εξυπηρετούν τους πολίτες που δυστυχώς κανείς δεν μένει ικανοποιημένος.

Έχουν περάσει περίπου δεκαπέντε ημέρες από τότε που τα καταστήματα των περιοχών που δεν είναι στο «κόκκινο», πέρασαν στο σύστημα του click away και του click inside, ενώ όσες περιοχές είναι στο «κόκκινο» εκεί τα εμπορικά είναι εντελώς κλειστά.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου κ. Απόστολος Οντόπουλος σημείωσε ότι η αγορά της πόλης είναι ανοικτή και λειτουργεί. Ωστόσο ο τρόπος που εφαρμόζεται το click away και το click inside, προκαλεί πολλές δυσκολίες. Με το click away γνωρίζαμε τα προβλήματα από την προηγούμενη φορά που εφαρμοζόταν, καθώς ο κόσμος δυσκολευόταν να προσαρμοστεί. Με το click inside δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να εισέλθει στο κατάστημα κατόπιν ραντεβού που θα έχει κλείσει, αλλά και πάλι είναι διαφορετικό από το να μπορεί να μπαίνει, όποτε θέλει, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να κλείσει ραντεβού.

Η κακή ψυχολογία του κόσμου, ο προγραμματισμός που θα πρέπει να ακολουθήσει για την αγορά ορισμένων ειδών, αλλά και η οικονομική στενότητα, είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η αγοραστική κίνηση έχει σημειώσει μεγάλη βουτιά. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από την περιορισμένη κινητικότητα στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους.

Ο κ. Οντόπουλος είναι ξεκάθαρος επισημαίνοντας πως «στην καλύτερη των περιπτώσεων τα εμπορικά καταστήματα να καταγράφουν ένα 20% των εισπράξεων που είχαν σε σχέση με την περίοδο πριν το click away. Και ίσως το 20% να είναι άπιαστο ποσοστό για αρκετούς των οποίων τα έσοδα μπορεί να κυμαίνονται γύρω στο 10%. Υπάρχουν καταστήματα που έχουν να κάνουν σεφτέ εδώ και μια εβδομάδα. Η κατάσταση είναι τραγική».

Στις προαναφερόμενες αιτίες για την καθίζηση της κατανάλωσης ο κ. Οντόπουλος τονίζει και την έλλειψη αφορμών για να αγοράσει κάποιος ένα είδος. Η κοινωνική συναναστροφή σε μια εκδήλωση, σε ένα μαγαζί έχει εξαφανιστεί εδώ και μήνες, και όταν δεν υπάρχουν αυτές οι αφορμές, τότε κάποιος δεν έχει το κίνητρο για να προχωρήσει σε αγορές.

Σε αυτές τις συνθήκες ο προβληματισμός των εμπόρων περισσεύει, καθώς αγωνιούν για το αν θα καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τα ποσοστά εισπράξεων που είχαν προ πανδημίας, ώστε να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις τους.

Οι έμποροι ελπίζουν να λειτουργήσουν ξανά τα καταστήματα με κανονικό τρόπο τηρώντας, βέβαια, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Πανελλαδικά

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ακόμη και η εκπεφρασμένη βούληση να ανοίξει με κανόνες το λιανεμπόριο τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, φαντάζει πολύ δύσκολη στην παρούσα χρονική στιγμή. Ενδεχομένως, πιο πιθανή ημερομηνία είναι η Δευτέρα 5 Απριλίου, ώστε να δουλέψουν τα καταστήματα και για το Πάσχα.

Όπως αναφέρουν τα «ΝΕΑ», σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, μόνο από τα κατεβασμένα ρολά στο λιανικό εμπόριο έχουν χαθεί από την αγορά περί τα 7 δισ. ευρώ με το μηνιαίο κόστος να ανέρχεται μόνο για τα ταμεία του Δημοσίου στα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ αν προστεθεί και η εστίαση οι απώλειες θα είναι πολλαπλάσιες. Μάλιστα το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συνολικά ο χαμένος τζίρος των επιχειρήσεων λόγω πανδημίας έφτασε τα 41,6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο λιανεμπόριο εφόσον δεν υπάρξουν δραματικές αλλαγές, αναφορικά με τον αριθμό των κρουσμάτων πιθανή ημερομηνία είναι η 29η Μαρτίου, αλλιώς θα μετατεθεί για μία εβδομάδα αργότερα. Για τον σκοπό αυτόν θα ενεργοποιηθεί ένας αριθμός SMS, το 13032, τον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για τρεις ώρες ώστε να πραγματοποιούν τις αγορές τους. Η χρήση του συγκεκριμένου αριθμού SMS θα μπορεί να γίνει μόνο μία φορά την ημέρα και ο σχεδιασμός είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με την περιοχή στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να κινηθούν για να κάνουν τα ψώνια τους.