Στίβεν Τάιλερ: «Θρίλερ» με τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης – Τα φερόμενα ως θύματά του ενώνονται

Στο όνομα Ζαν Μπελίνο ακούει η τελευταία γυναίκα που κατηγόρησε τον Στίβεν Τάιλερ για σεξουαλική κακοποίηση. Η γυναίκα κατέθεσε αγωγή στο δικαστήριο εναντίον του ροκ σταρ για την κακοποίηση που υποστηρίζει πως υπέστη από τον Τάιλερ, πριν 50 χρόνια.

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως θύματος είπε στο TMZ … ότι αυτός και η πελάτισσά του αποφάσισαν πρόσφατα να καταθέσουν αγωγή κατά του Τάιλερ, σύμφωνα με το νόμο της Νέας Υόρκης για τη βία λόγω φύλου.

Η Μπελίνο επωφελήθηκε από τις αλλαγές σε νόμο που επηρεάζει την παραγραφή αδικήματος και ισχυρίζεται ότι η επίθεση συνέβη στη Νέα Υόρκη το 1975 όταν ήταν 17 ετών. Οι πρώτες επιπτώσεις στην καριέρα του φαίνεται πως έχουν αρχίσει ήδη με πολλούς να αποδίδουν στις αγωγές αυτές, τις αναβολές των συναυλιών του με τους Aerosmith.

New Steven Tyler Accuser's Lawsuit Just Beat Statute of Limitations Cutoff | Click to read more 👇 https://t.co/4d42qrj9jw

— TMZ (@TMZ) November 4, 2023