ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στις κάλπες σήμερα οι καθηγητές της Μαγνησίας

Τοπικά

Παράσταση του 6ου Δημοτικού Βόλου στο Γηροκομείο

Τοπικά

Πηγής ζωής το Δημοτικό των Αγίων Θεοδώρων

Τοπικά

Κ. Γουργουλιάνης: Ένας στους πέντε θανάτους οφείλεται στο κάπνισμα

Τοπικά

Ζητούν μέτρα στήριξης για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Τοπικά

Ο ΔΟΛ στα χέρια του Μαρινάκη

Ελλάδα

Πλειστηριασμός ακινήτων σήμερα στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου

Τοπικά

Σφράγισε επιχειρήσεις στον Βόλο το ΣΔΟΕ – Πρόστιμα σε πολλά καταστήματα

Τοπικά

Η «Δύναμη Βόλου» υπέρ της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ

Τοπικά

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Κέντρο Κοινότητας

Τοπικά

Μεγαλείο ψυχής κρύβει το κορίτσι-θαύμα των πεντάλ από τον Βόλο

Τοπικά

Κλειστά τα καταστήματα στον Αλμυρό τη Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος

Τοπικά

Η τοποθέτηση της Μ. Χρυσοβελώνη στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την καύση RDF από την ΑΓΕΤ

Τοπικά

Στο «ναδίρ» οι τοπικές επιχειρήσεις- Νέα έρευνα της ΟΕΒΕΜ αποτυπώνει την μεγάλη κρίση στη Μαγνησία

Τοπικά

Δημοτικό χώρο για τη φιλοξενία πυροσβεστικού οχήματος στον Αλμυρό ζητούν οι επαγγελματοβιοτέχνες

Τοπικά

Οι συγκρούσεις των σωματιδίων στο CERN θα μετατραπούν σε μουσική για πιάνο!

Επιστήμη, Θ Plus

Φιλοξενία Ολλανδών Bloggers στη Σκιάθο

Τοπικά

Εσύ ξέρεις που πάνε τα λεφτά σου όταν ψωνίζεις στο σούπερ μαρκετ;

Ελλάδα

Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο

Ελλάδα

Πάτρα: Αντιδράσεις για την απόφαση Συλλόγου Γονέων να διοργανώσει «Survivor» για παιδιά

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Κτηνωδία στο κέντρο της Λάρισας: Έσπαγαν πλάκα χτυπώντας σκύλο με πόρτα αυτοκινήτου

Τοπικά

Ο τραγικός επίλογος των δίδυμων αδερφών στα Φάρσαλα που έφυγαν και οι δύο από την καρδιά τους

Τοπικά

Στο ΦΕΚ η απόφαση για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς- Οι αρχικές οδηγίες

Οικονομία

Σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο «αντίο» στον 29χρονο Γιώργο Κατσαμπέλα

Τοπικά

Αφγανιστάν: Ισχυρή έκρηξη κοντά στη γερμανική πρεσβεία – Εννέα νεκροί, 90 τραυματίες

Κόσμος

Νέα προθεσμία για τα αδήλωτα εισοδήματα

Οικονομία

Βρακοφόροι από την Κρήτη στη Μητρόπολη Αθηνών αποχαιρετούν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

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Τραυματίστηκε ελαφρά 66χρονη στην Αλόννησο

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Στοιχεία-σοκ και ανησυχία για την κακοποίηση παιδιών στην Ελλάδα

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Όλη η εγκύκλιος για την εξαγορά πλασματικών ετών – Κόστη πολλαπλών ταχυτήτων

Οικονομία

Τα «βρήκαν» Τσιμπανάκος-Μποτσιβάλης για το καλό του Ολυμπιακού

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Θύελλα για την καταδίκη μαθητών λόγω συμμετοχής σε κατάληψη

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Σήμερα η εξόδιος ακολουθία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Μητρόπολη Αθηνών

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Σοκάρει η καταγγελία πρώην μέλους των ΑΜΑΝ ότι η εφορία κατέσχεσε παράνομα την αναπηρική σύνταξή του!

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ΑΓΕΤ και Δήμος Βόλου δεν μετείχαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την καύση σκουπιδιών

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Νεκρός σε τροχαίο ο Γρηγόρης Μαντάς

Τοπικά

Διαβάστε σήμερα στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

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Eντυπωσιακή εικαστική παρέμβαση σε τοίχο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας

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Τοπικά

Στις κάλπες σήμερα οι καθηγητές της Μαγνησίας

Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι καθηγητές της Μαγνησίας για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΜΕ και την εκλογή των αντιπροσώπων στην ΟΛΜΕ. Οι κάλπες άνοιξαν στις 10 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία διεξάγεται στο Καρτάλειο Διδακτήριο.
Πέντε παρατάξεις διεκδικούν την ψήφο των καθηγητών για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ και έξι παρατάξεις για την ΟΛΜΕ.
Χθες στο Εργατικό Κέντρο Βόλου πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ.

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις εκλογές:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Ε.Κ. Μ & Α)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΞΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΑΛΑΤΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΙΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΚΕΡΗ)
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΤΣΟΥΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΥΡΙΚΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΝΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Ε.Κ. Μ & Α)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΞΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΛΑΤΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΝΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΧΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΤΣΟΥΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΙΛΥ)

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΙΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΚΕΡΗ)
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

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