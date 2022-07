Στην Σκιάθο το Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου

Μία παράσταση με χορευτές ενός από τα σπουδαιότερα λυρικά θέατρα του κόσμου, το Royal Ballet, Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου φιλοξενήθηκε στο ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σκιάθου “Μπούρτζι” τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Η διεθνούς φήμης χορευτική ομάδα με 10 χορευτές 10 παρουσίασε σε εκατοντάδες θεατές και πλήθος μικρών παιδιών ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με τίτλο “The Festival Ballet Ensemble featuring dancers from the Royal Ballet of London” με αποσπάσματα από τα πιο αγαπημένα κλασικά μπαλέτα, όπως η Λίμνη των Κύκνων, η Ωραία Κοιμωμένη και ο Κουρσάρος καθώς και από μοντέρνα έργα κορυφαίων χορογράφων, όπως ο Wayne McGregor, ο Christopher Wheeldon και ο Matthew Ball.

Η εμφάνιση ενός από τα πιο φημισμένα μπαλέτα του κόσμου στη Σκιάθο είναι κορυφαία στιγμή για τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και ήταν η μόνη που διοργανώθηκε για φέτος στη χώρα με μοναδικό σταθμό τη Σκιάθο.Το γεγονός ότι ενθουσίασε τους θεατές και τα κυρίως τα μικρά παιδιά ήταν αρκετό για την ανανέωση της σπουδαίας αυτής συνεργασίας.

Το Royal Ballet, κατατάσσεται ανάμεσα στις λαμπρότερες εταιρείες μπαλέτου του 20ου αιώνα και εξακολουθεί να είναι μέχρι και σήμερα από τις διασημότερες του κόσμου με αριστουργηματικές παραγωγές κλασσικού ρεπερτορίου.