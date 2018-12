Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ΚΑ2 «feel the four seasons beyond the walls», που εκπονεί το 24ο Δ.Σ. Βόλου, τρεις εκπαιδευτικοί και τέσσερις μαθητές του σχολείου, έλαβαν μέρος σε προβλεπόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη στο εταιρικό σχολείο Ζubeyde Hanim Ucler Ilkokulu της πόλης Amasya της Τουρκιας.

Συγκεκριμένα από το διάστημα 25 Νοεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου οι εκπαιδευτικοί Γαϊτανάς Κων/νος, Ζωγραφίδου Σοφία, Βεργούλια Αποστολία και οι μαθητές Μερκούρης Γεώργιος, Ρομποτού Γεωργία, Πασά Κρισίλντα, Τσούκης Δημήτριος, συναντήθηκαν στην πόλη της Αμάσειας με του μαθητές κ εκπαιδευτικούς των άλλων έξι σχολείων του προγράμματος σε μια δράση (training activity) συνύπαρξης και ανταλλαγής εμπειριών στη διαδικασία της μάθησης.

Η πόλη της Αμάσειας, πατρίδα του γεωγράφου Στράβωνος, έδρα της δυναστείας των Μιθριδατών, είναι μια πανέμορφη πόλη, που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Yesilırmak, (Πράσινου ποταμού. Αρχαία ονομασία Ίρις), στους πρόποδες του όρους Harsena (ύψους 272 μέτρων).

Όπως ανακοινώθηκε από το Δημοτικό «Οι μαθητές του σχολείου μας, όπως και οι μαθητές των άλλων εταιρικών σχολείων, φιλοξενήθηκαν από οικογένειες Τούρκων μαθητών του σχολείου φιλοξενίας. Για μια εβδομάδα ακολούθησαν το πρόγραμμα των Τούρκων συμμαθητών τους. Ήταν μια διαδικασία που τους έδωσε την ευκαιρία να νιώσουν καλύτερα τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό της εταίρου χώρας. Επιπλέον οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα στις τάξεις των παιδιών που τους φιλοξένησαν και για λίγες μέρες «φοίτησαν» στο εταιρικό τούρκικο σχολείο.

Το πρόγραμμα επίσης περιελάμβανε δράσεις σχετικές με το θέμα του προγράμματος. Η επαφή με τη φύση ήταν ένα στοιχείο μάθησης και σ’ αυτή την εταιρική μας συνάντηση. Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί και μαθητές των επτά σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία) και με βάση τη γειτονική λίμνη Boraboy Golu έκαναν πεζοπορία, παρατήρησαν την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής. Φύτεψαν και πραγματοποίησαν διάφορες δράσεις κάνοντας πραγματικά πράξη και το νόημα του προγράμματος.

Το πολιτιστικό κομμάτι του προγράμματος περιελάμβανε επισκέψεις σε διάφορα Μουσεία, καθώς και στους λαξευτούς τάφους των Μιθριδατών, χώροι πραγματικά ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές αποκόμισαν πολύτιμη εμπειρία, αντάλλαξαν στοιχεία πολιτισμού και εκπαίδευσης. Αυτές τις εμπειρίες που απεκόμισαν θα τις μεταδώσουν με το δικό τους τρόπο στους άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου.