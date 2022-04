Στην Ιταλία μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου επισκέφτηκε το σχολείο Giovanni XXIII Comprehensive Institute of Mogliano στην επαρχία Macerata της Ιταλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus plus με τίτλο “Taste of Life” και στόχο την προώθηση καλών πρακτικών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας από μαθητές για την απόκτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Οι μαθητές του σχολείου, συνοδευόμενοι από την υπεύθυνη του προγράμματος κα Δημηνάκη Φωτεινή (εκπ/κό Αγγλικής) και την κα Ευθυμία Βραχνιά (εκπ/κό Μουσικής) , συμμετείχαν σε δραστηριότητες αφιερωμένες στο τραγούδι, στο χορό, στη ζωγραφική (τεχνική marbling), στην αντισφαίριση, στην ποδηλασία. Το απόγευμα, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξενάγησαν τους καλεσμένους στους ιστορικούς και καλλιτεχνικούς χώρους της πόλης Mogliano, προκαλώντας τους θαυμασμό για τα υπέροχα μέρη που επισκέφτηκαν (Museo Arte Sacra Mogliano, Teatro Apollo, Church of Saint Gregory the Great)

Οι καλεσμένοι επίσης παρακολούθησαν και συμμετείχαν , με μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά, σε δύο εργαστήρια: στην παραδοσιακή ψάθινη υφαντική που πραγματοποιήθηκε από τεχνίτες υφαντές και την εκμάθηση του παραδοσιακού χορού Saltarello από μουσικούς και χορευτές του φολκλορικού συγκροτήματος των «Κοκόλλα».

Τις επόμενες μέρες όλοι οι εταίροι του προγράμματος επισκέφτηκαν τις σπηλιές Le Grotte di Frasassi που είναι τα κορυφαία σπήλαια της Ιταλίας και θαύμασαν τα τεράστια δωμάτια των σπηλαίων με τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Η ξενάγηση συνεχίστηκε στην πόλη και στον καθεδρικό της πόλης Ανκόνα και ολοκληρώθηκε με μία ημέρα στη Ρώμη και τα περίφημα αξιοθέατα της.

Όλη η κινητικότητα των σχολείων αφιερωμένη στην πολιτιστική ανταλλαγή και την ευρωπαϊκή συνεργασία στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας για ειρήνη και αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών για τις μελλοντικές γενιές.