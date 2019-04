Στην Ισπανία εκπαιδευτικοί από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν οι εργασίες της 4ης Διακρατικής Συνάντησης και του 4ου Θεματικού Εργαστηρίου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου «Life Skills & Values for the pupils of the E. U», που διενεργήθηκαν στην πόλη Las Palmas της Ισπανίας την περίοδο από 18 έως και 22 Μαρτίου 2019. Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (ΚΑ201) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου – Βαρνάλειο.

Στη συνάντηση και το Θεματικό Εργαστήρι συμμετείχαν, εκτός των εκπαιδευτικών που εκπροσώπησαν το Βαρνάλειο, δάσκαλοι από την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, που ήταν η χώρα υποδοχής.

Στο πλαίσιο των εργασιών εκπαιδευτικοί του Βαρνάλειου παρουσίασαν μεθόδους και εκπαιδευτικά εργαλεία για την προαγωγή της αξίας του σεβασμού, την καλλιέργεια της ψυχοκοινωνικής ανθεκτικότητας και τη διαχείριση του συναισθήματος του φόβου. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μεθόδους και πρωτοβουλίες του Ισπανικού Σχολείου CEIP ALISISOS που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε στη Δράση «Διαμεσολαβητές Σχολικού Εκφοβισμού», που αποτελεί τη βασική συνεισφορά του Ισπανικού Σχολείου στο Σχέδιο.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν το Κέντρο Στήριξης Εκπαιδευτικών της Λας Πάλμας, δομή που στηρίζει επιστημονικά τους εκπαιδευτικούς της περιοχής και χρηματοδοτείται από το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας.

Επιπλέον, οι Ισπανοί οικοδεσπότες διοργάνωσαν δυο σεμινάρια για τους Ευρωπαίους εταίρους με αντικείμενο την «θετική πειθαρχία» και την «ενσυνειδητότητα».

Κατά τη Διακρατική Συνάντηση εξετάστηκαν το βασικό παραδοτέο του Σχεδίου, ένας οδηγός για την ψυχική ευεξία στο δημοτικό Σχολείο και καθορίστηκαν οι ημερομηνίες της τελικής συνάντησης στη Νέα Αγχίαλο τον Ιούνιο του 2019.

Στο παρασκήνιο της Διακρατικής Συνάντησης οι Ισπανοί εταίροι ξενάγησαν τις αποστολές σε σημεία ενδιαφέροντος της Λας Πάλμας, την Vegueta και την Triana, όπου εγκαταστάθηκαν οι Ισπανοί «Κονκισταδόρες» τον 15ο αιώνα, το σπίτι όπου διέμεινε ο Χριστόφορος Κολόμβος κατά τις εξορμήσεις του καθώς και τον Καθεδρικό Ναό της Πόλης.

Τέλος, οι αποστολές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το σύγχρονο τρόπο ζωής των Ισπανών και να επισκεφτούν σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως η Playa Ingles.